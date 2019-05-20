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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Sayan, orucunu iftar çadırında açtı

Başkan Sayan, orucunu iftar çadırında açtı

Sayan'ın yemek dağıtması

İftar Çadırı 

-Yemek yemesi
-Halay çekmesi

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan orucunu, belediye tarafından millet bahçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte açtı. İftarını vatandaşlarla açan Başkan Sayan, yemek servisini de kendi elleriyle yaptı. Ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün 700-800 vatandaşa hizmet veren iftar çadırında yapılan iftarın ardından millet bahçesini gezen Başkan Sayan, burada bulunan vatandaşlarla sohbet ederek çay ikram etti. Ardından Öğrencilerle halay çeken Sayan, onlara projeleriyle ilgili bilgi verdi. Saatin gece yarısını geçmesine rağmen huzurun ve güvenliğin millet bahçesinde doruk noktasında olduğunu belirten Başkan Sayan, “Yola çıkarken huzurlu bir Ağrı inşa edeceğimizi söylemiştik. Gençlerimizle millet bahçesinde gece vakti halay çektik, çay içtik ve sohbet ettik. Bundan sonrası içinde Ramazan’ın feyzi ve bereketi ile Ağrı için daha çok çalışacağız.” diye konuştu.

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