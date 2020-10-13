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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Başkan Sayan: “Belediyemiz çöpten elektrik üretecek”

Başkan Sayan: “Belediyemiz çöpten elektrik üretecek”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşması

Teknoloji Elektrik Üretimi Katı Atık Tesisi Geri Dönüşüm Atık Tesisi 

-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapımında sona gelinen tesis ile çöp atıklarını ekonomiye kazandıracağını duyurdu. Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapım aşaması tamamlanmak üzere olan projeyi yürüten yüklenici firma yetkilileri ile görüşme gerçekleştirerek tesis hakkında bilgi aldı. 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak projede belediye pay sahibi olarak kazanç sağlayacak. Belediye Başkanı Savcı Sayan, yıllardır Küpkıran ve 100.Yıl mahallelerinde büyük sorun teşkil eden çöp alanında yapılacak tesis il bu sorunun da çözüleceğini söyledi.

Aşağı Küpkıran Mevkii katı Atık Depolama Alanı’nda hayata geçecek olan birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde; 10 bin 400 Hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak ve 9.1 GWH Çevreye duyarlı Hibrit sürdürülebilir üretim yapılacak. Kurulacak olan katı atık ayrıştırma tesisi ile geri dönüşüm ürünleri ekonomiye kazandırılacağı belirtildi.. Yapılacak tesisin Proje teknolojisi, katı atık tesisinde depolanan evsel atıkların oksijensiz ortamda çürümesi sonucu çıkan çöp gazının boru hatları vasıtasıyla toplanması ve gaz motorlarında kullanılması sonucu elektrik üretimini içerecek. Belediye Başkanı Sayan, “Belediyemizin çöp alanında daha önce anlaştığımız firma 20 milyona yakın bir yatırım yaptı. Dolayısıyla ay sonunda elektrik üretimine başlayacak. Belediye’ye de önemli bir pay veriyor. 10 bin hanenin elektriğini biz belediyeye verilen pay olarak hesaplıyoruz. Firmamız çok güzel bir yatırım yapmış, ilimize, belediyemize ve Ağrı’ya hayırlı uğurlu olsun. Ağrı doğunun parlayan yıldızı olacak.“ şeklinde konuştu.

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