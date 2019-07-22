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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne kullandı

Başkan Savaş, Asi Nehri’nde tekne kullandı

Lütfü Savaş ve vekiller toplu görüntü

İsaf 

-Lütfü Savaş’ın dümene geçmesi
-Lütfü Savaş detay ve arka planda misafirler
-Lütfü Savaş tekne alanından çıkış
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Asi Nehri’nde ilk defa tekne kullandı. Asi Nehri’nde temiz su akması için son yıllarda büyük özveriyle çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, güzelleşen nehirde, tekne kullandı. Lütfü Savaş’a tekne gezisinde, CHP’li Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan eşlik etti. Taş Köprü’de başlayan tekne gezisinde, nehir yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürdü. Lütfü Savaş gezi sonrası Antakya Atatürk Parkı’nda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla bir araya geldi.
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