( SAMSUN ) Başkan Şahin: “Bütün enerjimizle Atakum’un gelişmesini sağlayacağız" SAMSUN



- Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, bugüne kadar kazandıkları tecrübeleri bütün güçleriyle, gayretleriyle ve enerjileriyle Atakum’un gelişmesini sağlayacaklarını söyledi.



Başkan Şahin, Büyükşehir Sanat Merkezinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında projelerini tanıttı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, şahlanış yüzyılının Atakum’da 2024’e giden süreçte Atakum sevdalısı, Samsun aşığı olan Zihni Şahin’e başarılar dilediğini söyledi.



"Hiçbir dönemde olmadığı kadar iddialıyız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, 31 Mart seçimlerinde çok iddialı olduklarını vurgulayarak, “Hiçbir dönemde olmadığı kadar iddialıyız. Bu kez Samsun’un 100. yılına yakışacak, önümüzdeki 100 yıla hedef koyacak, 100 yıl sonrasını yeniden şekillendirecek tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. İşte bu nedenle gerek şehircilik anlamında gerek yaşam kalitesi anlamında gerek mekansal düzenlemeler ve gerekse toplumun her kesimin ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve yeni çözümler noktasında inşallah Atakum için tüm ilçelerimiz için ve Samsunumuz için 31 Mart ile birlikte çok yeni çok önemli hedeflerin hayata geçirileceği ve bu projelerin her birini belirtilen zaman diliminde gerçekleştirileceği dönemde ben sizlerin de bu kez bu sürece katkı vermenizi rica ediyorum” dedi.

Başkan Şahin projelerini tanıttı Projelerini tanıtmak için kürsüye çıkan Başkan Şahin projelerini “1 Mega 9 Dev 19 Prestij Proje ile 100. Yılda 100 Proje” başlığı altında tanıttı. Mega projesini açıklayan Başkan Şahin, “Atakum kültür, sanat ve turizm merkezi olma yönünde yoluna devam edecek. Ülke içinden insanların Atakum’a daha fazla gelmesi Atakum’a daha çok katma değer üretmesi adına ve yurt dışından gelecek turistleri de buraya çekme adına 'Atakum Akvaryum' projesini hayata geçirmek için gündemimize aldık” diye konuştu.

Başkan Şahin hayata geçirecekleri Millet Bahçesi ile insanların daha huzurlu bir şekilde çocuğuyla dolaşabileceği, dinlenebileceği bir ortam oluşturacaklarını ifade etti.

Projeleri arasında yer alan Kültür ve Sanat Merkezi ile Türk kültür sanatına hizmet edeceklerini aktaran Başkan Şahin, “Bizim değerlerimizi yaşatacak, geliştirecek ve her türlü kursun verilebileceği Kültür ve Sanat Merkezinde gençlerimize ve halkımıza yönelik faaliyetler yapılacak” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, Eğitim ve Teknoloji Kampüsü projesi ile ile rehber öğretmenlere her türlü imkanı sunarak çocukların hayal gücünü geliştirmenin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmeleri de takip etmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Şahin Atakum’a Öğretmenevi ve Polisevini hayata geçireceklerini kaydetti.

Akıllı Şehir projesi ile Atakum ve şehrin bütün bilgilerini bir merkezde toplayacaklarını aktaran Başkan Şahin, bilgilerin gelişmelere göre sürekli güncelleneceğini belirtti.

Başkan Şahin son olarak bugüne kadar kazandıkları tecrübeleri bütün güçleriyle, gayretleriyle ve enerjileriyle Atakum’un gelişmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi. Program sonunda protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi. Proje tanıtım toplantısına ayrıca, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.