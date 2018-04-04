Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkan Özkan 1001 öğrenciyle kitap okudu

- Başkan Özkan 1001 öğrenciyle kitap okudu

1001 ÖĞRENCİ DRONE GÖRÜNTÜ

Belediye Başkanı Kitap Okuma Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-ÖĞRENCİLER KİTAP OKUMA
-BAŞKAN ÖZKAN KONUŞMA
-ÖĞRENCİLER SALÇALI EKMEK AYRAN İKRAMI

( BURSA )- Kitap okuyan öğrencilere salçalı ekmek ikram edildi BURSA

- Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu hafta 1001 öğrenciyle kitap okudu. Gazi Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmediye İlkokulu ve Şehit Serkan Şahin Ortaokulu’nda okuyan 1001 öğrenciyle yapılan 'Başkanımla Okuyorum' programına Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de katıldı.
Öğrenciler, belediye başkanı ile birlikte kitap okuma heyecanına ortak oldu. Başkan Ali Özkan, sanal ortamda yer alan zararlı içeriğe karşı öğrencilerin uyanık olması gerektiğine dikkat çekti. Özkan, "Bizler, eğitime ve öğretime son derece ehemmiyet veriyoruz. Bununla alakalı ilçemizde bu zamana kadar çeşitli yaptırımlarımız olmuştu. Bugün de böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile sizlerin karşısına çıkmaktan son derece mutluyuz. Sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz. Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, hâlâ kitap okuma alışkanlığını sürdüren arkadaşlarımız elbette var. Okuma alışkanlığı kazanmamız, hayatımız boyunca bize gereken öz güveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir" dedi.
Öğrencilere salçalı ekmek ve ayran ikram edildi. (MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı