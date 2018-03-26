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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşları dinledi

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşları dinledi

-Başkan Özakcan'ın mahalleye gelişi

Tarım Kahvehane Rtürk 

--Başkan Özakcan'ın mahalle kahvesinde vatandaşlarla sohbeti
--Vatandaş röportajı

( AYDIN -HD) AYDIN

- Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kuloğullar Mahallesi’nde vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuloğullar Mahallesi’nde Efeler Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özakcan, "Vatandaşlarımızın belediyemizden ve çalışmalarımızdan duydukları memnuniyetini dinlemek bizleri de motive ediyor. Kuloğullar Mahallemiz Efeler ilçe merkezimize uzak mahallelerimizden biri olmasına rağmen, her zaman vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Mahalle Muhtarımız Dursun Ertürk ile de diğer mahalle muhtarlarımız gibi el ele gönül gönüle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet etti.
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