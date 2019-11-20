Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Oktay’dan 83’lük Mürşide Teyze’ye komşu ziyareti

Başkan Oktay’dan 83’lük Mürşide Teyze’ye komşu ziyareti

Başkanın makam aracıyla gelmesi

Makam Aracı Sevindik 

-Başkanın karşılanması
-sohbetler
-Başkan ve kadınların kahve içmesi
-Başkanın evden ayrılması

( MUĞLA )- Marmaris’te mahalle kültürü yaşatılıyor MUĞLA

- Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dünya Komşular Günü’nde aynı sokakta oturduğu 83 yaşındaki Mürşide Bulut’u ziyaret etti. Oktay’ın çocukluğundan beri tanıyan Mürşide Bulut, “Mehmet elimizde büyüdü. Onun bu makama gelmesine çok sevindik” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dünya Komşular Günü dolayısıyla kendi mahallesindeki komşusu Mürşide Bulut’u ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a annesi Ayşe Oktay ve eşi Emon Oktay da eşlik etti. Aynı sokakta oturduğu Mürşide Bulut’u çocukluğundan beri tanıdığını söyleyen Mehmet Oktay, “Mürşide teyzenin çocuklarıyla birlikte büyüdük. Bizim çocukluğumuzda anneler hepimizin annesi gibiydi. Oynarken karnımız acıksa birimizin evine giderdik, susasak en yakın evden su içebilirdik. Mürşide Teyze de bizi büyütenlerden birisi. Onun nezdinde tüm Marmarisli hemşehrilerim komşular gününü kutluyorum” dedi.
“Biz çok şanslıyız ki Marmaris’te hala komşuluk kültürü yaşıyor” diyen Mehmet Oktay, “Biz büyüdük şimdi çocuklarımız aynı kültürle büyüyor. Herkes birbirini tanıyor. İyi gününde kötü gününde bir arada olmayı başarıyor. Komşusunu asla unutmuyor. Bu bizim için çok önemli” diye konuştu.
Başkan Oktay’ın ziyaretinden çok memnun kalan Mürşide Bulut ise “Mehmet mahallemizin çocuğu, elimizde büyüdü. Onun böyle bir mevkiye gelmesine annesi kadar sevindik. Marmaris için çok güzel hizmetler yapacağına, burayı kalkındıracağına hiç kuşkumuz yok” diye konuştu.
Sohbet havasında geçen ziyarette eskiler de yad edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı