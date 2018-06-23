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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Kocaoğlu, selde zarar gören Çukurköy’ü ziyaret etti

Başkan Kocaoğlu, selde zarar gören Çukurköy’ü ziyaret etti

Kocaoğlu'nun karşılanması

İçme Suyu Sosyal Yardım Harekete Geç 

-incelemelerde bulunması
-bilgi alması
-iş makinelerinin çalışması
-zarar gören yerlerden detay görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Sel nedeniyle evlerin hasar gördüğü Menemen'in Çukurköy Mahallesine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bölge halkının mağduriyetini giderecek her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Başkan Kocaoğlu, “Yaşam normale dönene dek 24 saat kesintisiz görev yapacağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün yaşanan selin ardından yardım çalışmalarının sürdüğü Menemen'in Çukurköy Mahallesine gitti. Bölgede adeta seferberlik halinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Başkan Kocaoğlu, iki aşamalı bir operasyon yürütüldüğünü belirterek, “Öncelikle acil olan konu, evleri hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, bölgede yaşamın normale döndürülmesi. İkinci aşamada ise sorunun kaynağından çözülmesi ve bir daha yaşanmaması için gereken proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu iş için de hiç zaman kaybetmeden bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz” dedi.
Başkan Kocaoğlu, köyün üzerinde geçen derenin bir daha aynı sorunu yaşatmaması için bir kuşaklama projesi hazırlanması gerektiğini belirterek İZSU bürokratlarının çalışmayı hemen başlatmasını istedi. Zarar gören veya yıkılan evlerin yenilenmesi için de hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi talimatı veren Başkan Aziz Kocaoğlu, bu süreç tamamlanana kadar gereken desteğin verilmesini söyledi.

300 personel iş başında Çukurköy'ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresine ait yan kolun taşması sonucu oluşan heyelan çok sayıda ev ve araca hasar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe koordinasyonunda İZSU ve İZBETON genel müdürlükleriyle, İtfaiye, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Yerel Hizmetler dairelerinin yaklaşık 300 personeli ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 83 araç Çukurköy'e yönlendirildi. İlk etapta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Evleri basan sular tahliye edildi. Yol ve bahçelere sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlenmesi için iş makineleri devreye girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinden gelen yemeklerin yanı sıra vatandaşlara, içme suyu, gıda kolileri ve temizlik malzemeleri de dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi selde eşyaları zarar gören vatandaşlara da sosyal yardımlar çerçevesinde destek olacak.
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