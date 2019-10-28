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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Kocaispir dolmuşta yolculuk etti

Başkan Kocaispir dolmuşta yolculuk etti

Başkan Kocaispir'in dolmuş durağında vatandaşlarla selamlaşması

Bahar Temizliği Toplu Taşıma Şehir İçi 

-Kocaispir'in dolmuşa binmesi
-Kocaispir'in vatandaşların sorunlarını dinlemesi
-Kocaispir'in dolmuş kullanması
-Kocaispir'in dolmuştan inmesi

( ADANA )- Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şehir içi minibüsle yolculuk yaptığı vatandaşlarla sohbet etti ADANA

- Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şehir içi minibüsle yolculuk yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kocaispir, bindiği Kiremithane dolmuşunda vatandaşlar ile sohbet etti, talepleri dinledi. Dolmuşta "Bugün ücretler benden" diyerek vatandaşları karşılayan Başkan Kocaispir, daha sonra sohbet ettiği yolculara “Seyhan Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Diğer mahalle ziyaretimize geçerken dolmuşa binelim dedik. Sizlerde özellikle oturduğunuz mahallelerde eksiklikleriniz varsa veya tavsiyeleriniz varsa lütfen söyleyin notlarımızı alalım” dedi.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kocaispir, “Yüreğir’i modern ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için sürdürdüğümüz çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken bazen toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlarımızla, bazen taksici esnafımızla buluşuyoruz. Haftanın neredeyse tamamında mahalle ve ev ziyaretlerimizle Yüreğirliyi dinliyor, dertlerine, sorunlarına çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe olmak beni son derece mutlu ediyor” diye konuştu.
Yüreğir Belediyesi’nin her zaman halk ile içi içe olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, “Bütün mahallelerimizde sıra ile bahar temizliği başlattık. Yine bütün mahallelerimizde parklarımızı yeniden elden geçiriyoruz, yeni park yerleri belirledik oralara parklar yapacağız. Kadın Eğitim Merkezlerimiz ve Taziye Evlerimizin hepsi proje aşamasında” diye konuştu.
Başkan Kocaispir daha sonra şoför koltuğuna oturarak bir süre dolmuş kullandı.
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