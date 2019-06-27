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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hem zeybek oynadı

Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hem zeybek oynadı

AYTAÇ’IN GELİŞİ DETAY

Doğum Günü Irak 

-BAŞKAN FEVZİ KILIÇ’IN HEDİYE VERMESİ DETAY
-HORON VE ZEYBEK OYNAYIŞ DETAY

( SAKARYA )- Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu’na sürpriz doğum günü programı düzenledi SAKARYA

- Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu’na sürpriz doğum günü programı düzenleyerek birlikte horon ve zeybek oynadı. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü programı düzenleyerek yeni yaşını tebrik etti. Erenler Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen doğum günü kutlamasında Çapoğlu’nu yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Aytaç Çapoğlu’nu 30. yaş gününde yalnız bırakmayan Başkan Fevzi Kılıç, yeni yaşından dolayı Çapoğlu’nu tebrik ederek, “Zaman zaman bizleri belediyede ziyaret ederek halimizi hatırımızı soran Aytaç kardeşim bugün 30. yaşına girdi. Rabbim kendisine ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip eylesin. Aytaç bizim canımız, ciğerimiz, Rabbim nice doğum günlerini birlikte kutlamayı nasip eylesin" dedi.
Aytaç Çapoğlu’nun pasta kesimi ile başlayan doğum günü programı devamında hediyelerin takdimi ve Başkan Kılıç ve diğer katılımcıların Çapoğlu’nun müziklerine eşlik etmeleri ile devam etti. Kutlama ardından yapılan dualarla son buldu. (RŞ-GY-
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