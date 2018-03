Başkan Kartoğlu’ndan Down sendromlu öğrencilere “Engelsiz Kafe” sözü

-Ziyaretten görüntü

-detay görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir’de eğitim gören down sendromlu öğrenciler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret etti. Öğrencilerin tişörtlerinde “Her Semte Engelsiz Kafe” yazısını gören Başkan Kartoğlu ise öğrencilere “Engelsiz Kafe” sözü verdi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü münasebetiyle Başakşehir Özel Eğitim İş Uygulaması Merkezi’nde eğitim gören Down sendromlu öğrenciler, Başakşehir Özel Eğitim İş Uygulaması Merkezi Müdürü İlker Şendoğdu ve öğretmenler Başkaşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu makamında ziyaret etti. Okul müdürü Şendoğdu, merkezde 105 engelli öğrencinin eğitim aldığını belirterek 10 öğrencinin down sendromlu olduğunu söyledi.



Başkan Kartoğlu, öğrencilerin kıyafetlerindeki ‘Engelsiz bir dünya için el ele’, ‘Eksik değil fazla’, Engel değil destek olun’, ‘Paylaşmaya var mısınız’, ‘Gerçek sevgi kromozom saymaz’ ve ‘Hayat birlikte güzel” yazılarını onlarla birlikte okudu. Kartoğlu, öğrencilerin tişörtlerinde ‘Her Semte Engelsiz Kafe’ yazısını görünce onlar için bir kafe yapılacağının da sözünü verdi. Kartoğlu, “Öyleyse çağrınıza uyarak, Engelli Rehabilitasyon Merkezi (BERM) projemize sizler için bir Engelsiz Kafe de ilave edeceğiz” dedi.

“Sizler için bir Engelsiz Kafe de ilave edeceğiz” Başkan Kartoğlu, “İlçemizde ağır ve mental engellilerin eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aynı anda alacağı Türkiye’de ilk ve tek engelli rehabilitasyon merkezi yapılıyor. Öyleyse çağrınıza uyarak, BERM projemize sizler için bir Engelsiz Kafe de ilave edeceğiz” dedi.

Başkan Kartoğlu, Kayaşehir’de inşa edilmekte olan merkezin önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştirileceğini söyledi.



Engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için her türlü desteği verdiklerini ifade eden Kartoğlu, “16 bin metrekarelik alanıyla da Türkiye’nin en büyük Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde son teknoloji ve tekniklerle donatılmış ‘Uzay terapi, duygusal algı, duygusal bütünleşme ve robotik rehabilitasyon odaları’ yer alacak” diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenler Başkan Yasin Kartoğlu ile çektirdikleri fotoğrafının ardından okullarına döndü.