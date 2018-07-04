Başkan Karamehmetoğlu 50 yılda yapılmayanı 1,5 yılda yaptı Haberi

-Hamamın içerisinden detay

-Kaplıca bahçesi

-Başkan Karamehmetoğlu’nun konuşması

-Vatandaşların konuşması

-Başkanın hamamı tanıtması

-Yapılan parklar

-Eski çöp alanının yeni hali

-Başkan Karamehmetoğlu’nun konuşması

-Genel ve detay

-İlçeden drone görüntü



( DİYARBAKIR -HD) DİYARBAKIR



- Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye hizmet için yarışa girdiklerini belirterek, “Kaplıcaların modern hale getirilmesiyle, içme suyuyla, parklarıyla, eski çöp alanının mesire alanına çevrilmesiyle 50 yılda yapılmayanı eğer biz bir buçuk yılda yapıyorsak bunun karşılığını da halkımız verir. Biz bu koltuklarımızı Çermik halkının hizmetine sunuyoruz. Halkın hizmetçisiyiz” dedi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçenin yıllanmış sorunlarını çözdüklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Termal Turizm Bölgesi olarak tescil edilen ve jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üyeliği yapılan Melike Belkıs Kaplıcalarının günümüz şartlarına uygun modern bir yapıya kavuşması yönünde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi.



Üç bölümden oluşan kaplıcaların 3 buçuk milyonun üzerinde bir maliyetle tamamlandığını ifade eden Başkan Karamehmetoğlu, “Bir buçuk yıldır bu görevdeyiz. Göreve geldiğimizde Çermik kaplıcalarını modern bir hale getireceğimizi söylemiştik. Belediyeler milletin hizmetçisidir. Makamlarını sadece milletin hizmeti için kullanır. Eğer bu makamları halkımızın hizmetine sunarsak bu konuda mesele yoktur. 8 bin 500 metrekare üzerinde yeni bir SPA merkezi ve hamam projemiz de devam ediyor. Onların da temelini bu yıl atmayı düşünüyoruz. Kaplıcalarımızın suyu çok güzeldir. Dünyada birinci ama tesis konusunda çok eksiğimiz var. Yıllardan beridir ilk kez böyle modern bir hamam yapılıyor. Turizm potansiyelini yükseltmemiz lazım. 200 bin turist geliyorsa buraya bunu 400 bine hedeflememiz lazım. Çevre düzenlemesiyle yeşil alanlarıyla ilçemizin her yönüyle daha güzel olması lazım. Böylece ilçe ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz” diye konuştu.

“Halkımızın hizmetçisiyiz” Çermik halkının hizmetçisi olduklarını vurgulayan Başkan Karamehmetoğlu, “Halkımızın diğer önemli isteklerinden biri de doğalgazdı. Şuanda doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor. Çermik genelinin temiz su şebekesinin ihalesi yapıldı. Çalışması devam ediyor. 4 aya kadar yüzde 90’ını bitirmiş olacağız. Çermik güvenilir ve güzel bir ilçedir. Birçok ille sınır olan bir ilçedir. Amacımız Çermik halkına hizmet yapmak onların hizmetçisi olmak. Belediyeler vatandaşının hizmetçidir. Eğer belediyeler bu makamları halkının hizmetine sunarsa hiçbir sorun kalmaz. Kaplıcalarıyla, parklarıyla, İçme suyuyla, doğalgazıyla 50 yılda yapılmayanı eğer biz bir buçuk yılda yapıyorsak bunun cevabını da halkımız verir. Biz bu koltuklarımızı çermik halkının hizmetine sunuyoruz. Biz çermik halkının hizmetçisiyiz. Halkımız belediyeciliğin ne olduğunu bilecek. Belediyecilik milletine hizmet eden bir makamdır” ifadelerinde bulundu. 30 yıllık çöp alanı mesire alanı haline getiriliyor Hizmet anlayışıyla 30 yıllık çöp alanını kaldırıp Çermik-Çüngüş karayolu üzerinde mesire alanı oluşturduklarını aktaran Başkan Karamehmetoğlu, şunları kaydetti: “Şuanda son aşamasındadır. Voleybol ve basketbol sahalar, amfi tiyatro, piknik alanı, koşu yerleri, kamelyaları ve ağaçlandırmaları ile en güzel bir şekilde milletimizin hizmetine sunacağız. İşimiz hizmet gücümüz millet. Bu makamları sadece milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çermik hak edilen yerde değil. Çermik’i turizm bölgesi yapacağız. Çermik bunu hak ediyor. Çermik, kaplıcalarıyla, Hevsel Bahçeleri ile Haburman Köprüsü ile Beyler Konağı ile Gelincik Dağı ile kültürü ile medeniyeti ile farklı bir ilçedir.” Vatandaşlar memnun Kaplıcalara şifa bulmaya gelen vatandaşlar da kaplıcaların eski ve yeni hali arasında inanılmaz fark olduğunu ve kaplıcaların daha modern bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek Başkan Karamehmetoğlu’na teşekkür etti.

