Başkan Kahraman’dan çığ faciasında yaralananlara ziyaret

--Başkan Kahraman'ın konuşması

-- Güvenlik Korucusu Reşat Şipal'ın konuşması

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( VAN ) VAN



- Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Başkan Yardımcısı Hamiyet Erez Koç ve yönetimi ile birlikte Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerinde yaralanan ve hastanelerde tedavisi devam eden polis, asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavisi süren polis, asker ve güvenlik korucularını ziyaret eden Başkan Kahraman, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İkinci çığda 11 asker ile 9 güvenlik korucusunun şehit olduğunu ifade eden Kahraman, “Çığda 11 askerimiz ile 9 korucumuz şehit olmuş; 11 güvenlik korucumuz, 3 uzman çavuşumuz ve bir polisimiz de yaralanmıştır. Bizlerde onların bir sorun veya sıkıntısı var mı noktasında başhekimimizle görüştük. Bazı korucu arkadaşlarımızın, bazı Mehmetçiklerimizin tedavi süreçleri var bunları yakinen takip etmek için kendilerini ziyaret ettik” dedi.

Çığda ağır yaralanan iki korucunun dışında diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Kahraman, “Şu an korucularımızın içerisinde 2’sinin durumu ağır. Diğer korucuların gerekli tedavileri ve ameliyatları yapıldı. Allah, yakın ilgi ve alakalarından dolayı bakanlarımızdan, valimizden ve doktorlarımızdan razı olsun. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” ifadelerini kullandı. İkinci çığda yaralanan ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavisi devam eden Güvenlik Korucusu Reşat Şipal ise “Rabbimden canlarını yitirenlere rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz. Allah bir daha aziz milletimize ve askerimize böyle bir acı yaşatmasın. Rabbim bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi daim etsin, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ben özellikle yakın ilgilerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve bizleri ziyaret eden Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)



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