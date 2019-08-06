Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Başkan İmamoğlu: 'İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım'

Başkan İmamoğlu: 'İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım'

Başkan İmamoğlu’nun incelemeleri

Metro İnşaatı 

-Başkan İmamoğlu’nun açıklamaları
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) Başkan İmamoğlu: "İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım" - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edildiği iddia edilen Kabataş Martı Projesi hakkında konuştu İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edildiği iddia edilen Kabataş Martı Projesi'ne ilişkin "İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım. Şuan gördüğünüz gibi metro inşaatı yürüyor. Hepsine bütüncül bakıyoruz. Aşamaları toparlayıp daha net açıklamalarda bulunabilirim" dedi.
Kabataş Martı Projesi'ni yerinde inceleyerek yetililerden bilgi alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Basın mensuplarının da sorularını cevaplayan İBB Başkanı açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun "Proje iptal oldu olarak biliniyor" sözleri üzerine İmamoğlu, ’’Şuanda projeyi anlamak için buraya geldim. Soruların tümüne cevap verme aşamasında değilim. Burayı gezerek var olanı anlamaya çalışacağım. Brifing alacağım. İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım. Şuan gördüğünüz gibi metro inşaatı yürüyor. Hepsine bütüncül bakıyoruz. Aşamaları toparlayıp daha net açıklamalarda bulunabilirim’’ ifadelerini kullandı. Kabataş Martı Projesi'ndeki incelemelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Füniküler hattıyla Taksim’e çıktı.
İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı