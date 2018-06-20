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( İSTANBUL ) Başkan Hasan Tahsin Usta: "Kronik vaka haline gelmiş imar sorunu ortadan kalkıyor"- 50 yıllık imar sorunu barışla çözülüyor- Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden İmar Barışı yasası ile ilgili vatandaşlara yardım İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da İmar Barışı yasasından yararlanmak isteyen ve kimi 50 yıllık imar sorunu olan vatandaşlara yardım sağlanıyor. Yasanın vatandaşlara çok fayda sağladığını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bu yasa ile beraber kronik vaka haline gelmiş imar sorunu ortadan kalkıyor“ dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan İmar Barışı kapsamında vatandaşların kabusa dönen imar sorunları çözüme kavuşuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu haktan yararlanmak isteyen ancak nasıl yapılacağı konusunda bir bilgi sahibi olmayan Gaziosmanpaşalı vatandaşlar için yardım sağlıyor. Dileyen vatandaşlar Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne giderek imar barışı yasasından nasıl faydalanabileceği konusunda hem bilgi sahibi oluyor hem de işlemlerini yaptırabiliyor. Gaziosmanpaşalı vatandaşların verilen hizmetten oldukça memnun olduğu görüldü.

Yapılan işlemleri takip etmek ve ziyarette bulunmak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kentsel dönüşüm ofisine geldi. Başkan Usta İmar Barışı yasasıyla kronik duruma gelen imar sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.



“Vatandaşlar 8 günde 2 binin üzerinde müracaat yaptı" 8 günde 2 binin üzerinde müracaat aldıklarını ve bunların 300’ünün kaydının gerçekleştiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bildiğiniz gibi imar barışı yasası kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Haziran ayı itibariyle başlatmış olduğu müracaatlar alınıyor. Burada vatandaşlarımızın kendi imara aykırı yerleri ile ilgili talepleri alınıyor, değerlendiriliyor. Vatandaşlar eğer uyuyorsa kayıtları yapılıyor. İlçemizde bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek noktasında yapılan yer tahsisi ile ilgili biz de vatandaşlarımızın yoğun talepleri kapsamında yardımcı olmaya, onları bilgilendirmeye yönelik zaman zaman ziyaretlerde bulunuyoruz. Çevre Bakanlığı yetkililerimiz de bu konuda yoğun bir mesai harcıyorlar. Vatandaşlar da bugüne kadar yaklaşık 8 günde 2 binin üzerinde müracaat ve de bilgilendirme maksadıyla buraya geldiler. Bu müracaatların yaklaşık 300’ün üzerindeki vatandaş kayıt yaptırdı. Her gün ortalama 400’ün üzerinde bir talep ya da müracaat geliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının oldukça artacağını düşünüyorum. İlçemizde ve İstanbul’da bu müracaatların yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. İstanbul’da 7 milyonun üzerinde bağımsız birim varken bunların yaklaşık yüzde 50’sinin üzerinde olan kısmı yani 4 milyon üzerindeki bağımsız birim stoku imara aykırılık oluşturuyor. Bunların bir kısmı kaçak, bir kısmı kamu arazileri üzerinde ve genel anlamıyla bu imara aykırı olan bağımsız birimlerde hak sahipleri aykırılığı gidermek adına bu müracaatları yapıyor. İkna olanlar sorunu çözmek için taleplerini yapıyorlar. Yapı kayıt tutanağı almak üzere burada işlemlerini yaptırıyorlar" diye konuştu.

İmar Barışı yasasının vatandaşlara birçok fayda sağladığını ifade eden Başkan Usta, “Faydaları tartışmasız. Vatandaş iyi görüyor, benimsiyor. Faydaların başında elbette kronik vaka haline gelmiş bu imara aykırılık durumu bir nebze ortadan kalkıyor, çözüme kavuşuyor. Elinde kullanım imkanı olmayan bu imara aykırı yerlerin, imara aykırılık sorunu ortadan kaldırılması suretiyle değeri ekonomik anlamda artıyor, istediği bankayla kredi alma avantajı sağlanmış oluyor ve evlerine kaçak olduğu için elektrik, su ve doğalgaz gibi zaruri ihtiyaçlarını bağlayamayan hak sahiplerimizin bu avantajları elde edilmiş oluyor. Daha önemlisi biz belediye olarak zabıt tutmak, ceza vermek ve yıkım kararı almak zorunda kalmış olduğumuz bu kronik vakadan vatandaş kurtulmuş oluyor. İmar barışı ile ilgili müracaatı neticesinde para cezası affı oluyor. Yıkım kararı da kalkmış oluyor. Bu yapı kaydı belgesi alan vatandaşlarımızın bir daha yıkım endişesi yaşamayacağı avantajı elde etmiş oluyor" dedi.

Bakanlık tarafından çıkarılan bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ekim’e kadar son başvurusunu yapması gerekirken, ödemeyi yapmak için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.

