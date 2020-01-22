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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Hasan Akgün’den patlama açıklaması

Başkan Hasan Akgün’den patlama açıklaması

Patlama sonrası detay

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Başkan Akgün açıklaması

( İSTANBUL )- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:- “Bir kişi yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok”- “Doğalgaz patlamasına benzemiyor” İSTANBUL

- Büyükçekmece'de 4 katlı binanın 2 katındaki dairede meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bir kişi yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok. Belden yukarıda yanma var. Şu anda polis ve itfaiye ekipleri içerideki çalışmalarını devam ettiriyor. Doğalgaz patlamasına benzemiyor” dedi.
Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Binanın 2. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dairede meydana gelen patlamada yaralan bir kişi hastaneye kaldırdı. "Doğalgaz patlamasına benzemiyor” Öte yandan olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de patlamanın yaşandığı apartmanda incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Başkan Akgün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “Bir kişi yaralandı. Şuanda polis ve itfaiye ekipleri içerideki çalışmalarını devam ettiriyor. Daha sonra itfaiye ekiplerimiz patlamanın nedenine yönelik resmi açıklamayı yapacaktır. Şuanda çalışmalar devam ediyor. Hayati bir tehlikesi yok. Belden yukarıda yanması var. Doğalgaz patlamasına benzemiyor” dedi.

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