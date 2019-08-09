Başkan Gürün’den Meclis üyelerine Fethiye Arıtması bilgilendirmesi

-Belediye Başkanı'nın açıklaması



( MUĞLA )- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine 5 yıldır yatırım çalışmaları süren Fethiye arıtması ile ilgili bilgi verirken, 2. Etap Fethiye arıtmasının inşaatına, diğer kurumlardan kaynaklı bir sorun yaşanmaması halinde 2019 yılının sonunda başlayacaklarını açıkladı.

MUĞLA



- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirlilik, arıtma ve 5 yıldır arıtmaya yapacakları yatırımlar ile göreve geldikleri 2014 yılından bu yana Fethiye arıtması ile ilgili yaşanan süreç hakkında bilgi verdi. “2. Etap tesis 30 milyon TL’ye mal olacak” Başkan Gürün Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine verdiği bilgide, “2015 yılında biz Fethiye arıtmasının fizibilitesini yaptık. Bunu yaparken amacımız Fethiye’nin daha kanalizasyon sistemine bağlanmayan kısımları vardı. Ovacık var. Ovacık’tan aşağıya doğru indirmemiz ve arıtmanın kapasitesini iki misline çıkarmamız lazımdı. Aynı zamanda, Fethiye’de kanalizasyona bağlanmamış alanlar vardı, onları da sisteme bağlamamız gerekiyordu. 2016 yılında proje ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. O zamana kadar arıtma ile ilgili hiçbir problem yoktu. 21 Kasım 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü’ne hibe ile ilgili başvurduk. 14 ağustos 2018 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tasarruf genelgesi yayımlandı ve Fethiye AAT ve Datça Betçe Bölgesi içme suyu yatırımlarımız durduruldu. Bizim bu arada Dünya Bankası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyordu. Bu iptal edilince biz hemen bunu Dünya Bankası projesi içerisine koyduk. Dünya Bankası’nın projesi ile 2. Etap içinde kabul edildi ve gerekli izinler alındı. Bu tesis olağanüstü bir konu çıkmazsa 2019 yılının sonunda veya 2020 yılında inşaata başlayacak ve tahminen 30 Milyon TL.’ye mal olacak. Hem kapasiteyi yüzde 100 oranında arttırmak, hem de arıtma sonrası arıtılan suyun kalitesi yeşil alanların ve tarım arazilerinin sulanmasına uygun hale getirilecek. Menteşe İlçemizde şu an yeşil alanların %80’i arıtma deşarj suyu ile sulanmaktadır” dedi.

“Bakanlıktan hiç ikaz almadık” “Bu tesiste Bakanlık tarafından kurulan bir birim var orada. O birim ile anlık olarak verileri topluyor. Benim saldığım suyun tahlillerini yapıyor ve on-line olarak Bakanlığa gönderiyor ve orada kayıt oluyor. Biz o veriyi alıyoruz. Ayrıca kendimiz sürekli akredite olmuş laboratuarımız var iki tane Muğla’da. Bu laboratuarlarda aldığımız numuneleri inceliyoruz ve raporluyoruz. Bizim körfeze verdiğimiz su standartlarda su. Atık su. Bu bakanlığın kayıtlarında belli. Bakanlık eğer herhangi bir şekilde bu standardın dışında atık su tespit ederse derhal error (hata) veriyor ve hemen geliyor. ‘Senin tesisin arıtmıyor’ diyor. Şimdiye kadar hiçbir ikaz almadık. Atıp tutacak bir konu değil. Bakanlık orada. Hiçbir ikaz almadık” dedi.

“Ulusal ve uluslararası boyutta çalışma yapılması gerekir” Fethiye Körfezi’nin temizlenmesi için bütün aktörlerin bir araya gelerek kısa ve uzun vadede neler yapılması gerekir bunların konuşulması gerektiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Kimseyi suçlamıyorum. Körfezi su kirliliği açısından etkileyen faktörlerin bir konsorsiyum ile bir araya gelerek kısa ve uzun vadede yapmamız gerekenler var. Körfezin temizlenmesi ile ilgili mali portresi yüksek olan milyon metreküplük temizlenmesi gereken bir atık var. Bununla ilgili ulusal ve uluslararası boyutta ortak bir çalışma yapılması lazım” dedi.

“Turizm tesislerini kontrol etme yetkisi bende değil” Fethiye’deki turizm tesislerindeki arıtmaları kontrol etme yetkilerinin bulunmadığını belirten Başkan Gürün, “Bu yetki Çevre Bakanlığında. Ben hem ilçe, hem de Büyükşehir olarak turizm tesislerinin atık sularını ölçümünü bakayım diyemiyorum. Kontrol etmem mümkün mü? Mümkün. Aldığı su belli, atık suyunun miktarı belli. Ben onu kontrol edebilirim ama yetkim yok. Ver bana yetkiyi diyorum, vermiyorlar. Hadi gidelim beraber bakalım diyorum. Ona da yanaşmıyorlar. Ortada böyle bir durum var. Bunun kontrol altına alınması lazım” dedi.

Tekneler ve Şovalye adası Başkan Gürün, uzmanların raporunda deniz yüzeyindeki teknelerin atıklarının yanı sıra, Şovalye adasında arıtma bulunmadığını ve buradaki atıkların da direkt denize aktığını belirtti.

“Neler yapılması gerekir uzmanların raporunda var” Körfezin temizlenmesi konusunda önemli bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Başkan Gürün, bilim insanlarının hazırladığı rapor bulunduğunu, bu raporda yapılması gerekenlerin tek tek sıralandığını belirtirken, Murt deresine 8 ayrı yan derelerin geldiğini, bu derelerin de kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.





