Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Güler: “Yöresel ürünlerin üretimini teşvik edeceğiz”

Başkan Güler: “Yöresel ürünlerin üretimini teşvik edeceğiz”

Ziyaretten detaylar

Hafta Sonu Toplantı Naat 

-Başkan Hilmi Güler'in ürünleri incelemesi ve detay görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yöresel ürün ve zanaat eserlerinin üretimini destekleyerek teşvik edeceklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunda ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe yönetim kurulları ile bir araya geldi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, AK Parti İlçe Başkanı Fazlı Eren ve yönetimi ile bir toplantı yapan Başkan Güler, geçen hafta meydana gelen heyelanın son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Aybastı’dan getirilen yöresel üretim peynir, reçel, pekmez ve kemik tarak çeşitlerini inceleyen Başkan Güler Aybastı’da 50 yıldır manda, tosun ve koç boynuzundan tarak imal eden Temel İbiş’in kemik taraklarıyla yakından ilgilendi. 30 yıl öncesine kadar Ordu’da bu tür tarak yapan çok usta bulunduğunu ancak bugün bu zanaatı devam ettiren usta kalmadığını belirten Başkan Güler, “İlçelerin kendi yöresine özgü bu tür yöresel ürünlerin ve zanaat eserlerinin imalatlarını destekleyip teşvik ederek bu ürünleri günümüze yeniden kazandırmak istiyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı