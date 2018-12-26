Başkan Gül’den gece kar mesaisi

-Belediye Başkanı Zeki Gül ekiplerden bilgi alması

-hayvanların toplanması

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( ÇORUM )- Şehirdeki sokak hayvanları toplanarak barınağa götürüldü ÇORUM



- Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Gül’ün talimatıyla şehirdeki sokak hayvanları toplanarak barınağa götürüldü. Çorum’da dün öğleden sonra başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipi şeklindeki yağış hayatı olumsuz etkilerken, zaman zaman şehirler arasın yollarda ulaşımda güçlük yaşandı. Meteorolojiden yapılan açıklama doğrultusunda akşam saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, birim müdürleri ve amirleriyle toplantı yaparak son hazırlıkları gözden geçiren Başkan Gül, gece yarısından itibaren vatandaşın mağdur olmaması için hazırda bekleyen ekipleri takip ederek ekipleri koordine etti. Önce ana caddelerde inceleme yapan Başkan Gül daha sonra kar kürüme ve tuzlama çalışması devam eden yolların son durumu hakkında Trafik Kontrol Merkezinde bilgi aldı. Tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle belediyenin greyder, kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları sahaya inerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için büyük bir mücadele örneği sergiledi. Kapanan yollar anında açılırken yollarda tuzlama çalışmaları yapıldı. Başkan Gül de ekiplerle birlikte yapılan çalışmaları yakından takip etti. Şehirdeki sokak hayvanları toplanarak barınağa götürüldü Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipleri seferber eden Başkan Gül, sokak hayvanlarına da yardım eli uzattı. Hayvanseverliğiyle bilinen Başkan Gül, kar yağışından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için çalışma yaptırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler parklarda ve sokaklardaki başıboş hayvanları toplayarak hayvan barınağına götürdü.

