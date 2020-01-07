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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Başkan Göksu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Göksu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Irak 

-cenazeye katılanlar
-cenaze namazının kılınması
-tabutun görüntüsü
-Detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun vefat eden annesi Fatma Göksu, Hacı Emsal Avcı Taş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman Gölbaşı’na uğurlandı. Cenaze namazında Başkan Göksu'yu sevenleri yalnız bırakmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun 85 yaşındaki annesi Fatma Göksu, bir süredir tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. İkindi namazını müteakiben Esenler Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Göksu’nun naaşı, memleketi Adıyaman Gölbaşı’na götürüldü. Cenaze törenine AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasi ve belediye başkanları katılarak Başkan Göksu’yu acı gününde yalnız bırakmadı. Göksu’nun cenazesi yarın Adıyaman aile mezarlığında toprağa defnedilecek.
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