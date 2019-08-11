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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Gökhan Yüksel ve kreş öğrencileri huzurevi sakinleri ile bayramlaştı Haberi

Başkan Gökhan Yüksel ve kreş öğrencileri huzurevi sakinleri ile bayramlaştı Haberi

çocuklar

Öğretmenler Öğretmen Bayram Ziyareti Öğrenciler 

-huzurevindekiler
-başkan gökhan yüksel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minik öğrenciler ile birlikte Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Gerçekleştirilen bayram ziyaretine Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler ve kreş öğretmenleri katıldı.
Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşan Başkan Gökhan Yüksel, kendileriyle uzun süre sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen bayram ziyaretinde minik kreş öğrencileri de kendi el emekleri ile hazırladıkları süs çiçeklerini huzurevi sakinlerine hediye etti. Kreş öğrencileri daha sonra, huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlara müzik öğretmenleri eşliğinde şarkılar söyledi ve şiirler okudu. Minikler tarafından seslendirilen İzmir Marşı’na eşlik eden huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaret sebebiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten huzurevi sakinleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Kurban Bayramı’nın ülkemiz ve dünya için barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederek, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı.
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