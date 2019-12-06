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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkan Eryılmaz'dan Nehir hakkında suç duyurusu

Başkan Eryılmaz'dan Nehir hakkında suç duyurusu

-Samandağ Belediye başkanı Av. Refik Eryılmaz konuşması

Usulsüzlük Kaçak Bilirkişi Toplantı Suç Duyurusu 

--Meclis toplantısına katılanlar

( HATAY )- Akaryakıtın hizmet araçlarını kullanılmadığı ve iki ayrı şirkete fazla ödeme yapıldığı iddia edildi HATAY

- Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, eski başkan Mithat Nehir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Samandağ Belediyesinin eski Belediye Başkanı Mithat Nehir döneminde Samandağ Belediyesinde satın alınan akaryakıtın hizmet araçlarını kullanılmadığı ve iki ayrı şirkete fazla ödeme yapıldığı iddia edildi. Satın alınan akaryakıtın hizmet araçlarında kullanılmadığını ve iki ayrı şirkete fazla ödeme yapıldığı bilirkişilerce tespit edildiğini söyleyen Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, eski Başkan Nehir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Samandağ Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı konuşan Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, "2014 ila 2018 yıllarında satın alınan yaklaşık 2 milyon 400 bin litre akaryakıt miktarında 700 ila 800 bin litre arasında kayıp ve kaçak olduğu bu miktarın belediye hizmet araçlarında kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişilerce tarafından hazırlanan raporları savcılığa ve İçişleri Bakanlığına dosyalarımız birlikte şikayet dilekçemizi bugün itibariyle bildirdik" dedi.
Eryılmaz, "Araştırma sonucunda özel şirketin birine 3 milyon 107 bin TL bir diğerine ise 501 bin 648 TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu iki kalemde 9 milyona yakın usulsüzlük tespit edildi ve biz bu yapılan usulsüzlüğü ilgili birimlere bildirdik.Biz halka ne söz verdiysek sözümüzün arkasındayız kimseden öç alma gibi bir niyetimiz yok ama bu memleketin bu ilçede yaşayan 125 binin 7'den 70 herkesin hakkını ve hukukunu korumak bizim namus ve şeref borcumuzdur bu sözü verdik sözümüzün arkasındayız" dedi.

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