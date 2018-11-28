Başkan Eroğlu, davul ve zurnayla karşılandı

-Davul zurna eşliğinde halay çekenler

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun karşılanması

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşması



( TOKAT ) TOKAT



- Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci dönem için Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen AK Parti'nin en genç belediye başkanı unvanına sahip olan Eyüp Eroğlu davul ve zurnalarla karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında açıkladığı 20 belediye başkan adayı arasında yer alan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara dönüşünde karşılama yapıldı. Tokat Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde halay çekenler Başkan Eroğlu'nun ikinci dönem için aday gösterilmesini kutladı. Vatandaşlar ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği karşılamada dualarla kurban kesildi. Törende konuşma yapan Başkan Eroğlu, "Tokat için Türkiye için durmak yok yola devam" diyerek seçim çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Yaşanan bu heyecan ve birlikteliğin 31 Mart seçimleri ve sonrasında da devam etmesi dileğinde bulunan Başkan Eroğlu,"Daha dün gibi hatırlıyorum. 4 yıl 8 ay önce dualarla bu kapıdan beni içeri doğru gönderdiniz. Dua ettiniz 'Allah yar ve yardımcın olsun' dediniz ve bize her daim güvendiniz. 4 yıl 8 ay boyunca bizde sizleri mahcup etmemenin, sizlere hizmet üretmenin gayreti ile çalıştık" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Eroğlu, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

