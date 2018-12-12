Başkan Eroğlu'dan Tokatlı kadınlara müjde

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu röportajı



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOKİ'de oturan bayanların istihdam ve meslek edinmesi açısından bölgede Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi açacaklarını söyledi.



Tokat'ta 3 merkez ile bayanlara hizmet veriyor olan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin 4'üncüsü TOKİ'de hayata geçecek. Tokat Belediye Başkan Eyüp Eroğlu inşaatı tamamlanan tesise yaptığı ziyarette; sosyal ve kültürel projeleri arasında yer alan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin; kadın istihdamı ve meslek edindirme kurslarının gerçekleştirildiği, birçok kadın müteşebbisin yetiştirildiği eğitim yuvaları olarak kullanıldığına dikkat çekti. Hanımeli Merkezleri'nden aldıkları belgelerle kendi iş yerlerini açan başarılı kadınların sayısının da arttığını söyleyen Başkan Eroğlu: "Doğukent Mahallesi TOKİ bölgesinde, hemen TOKİ Aile Hekimliği yanında düzenleme çalışmaları devam eden Hanımeli Merkezimizi ekibimizle birlikte incelemeye geldik. 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Gününde tesisimizin açılışını yapacağımızı Tokatlı hanımlara müjdelemek isterim. Artık bizim Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimiz bir marka haline geldi. Bir taraftan eğitim yuvası gibi diğer taraftan sosyal mekanlar olarak gördüğümüz tesislerimiz, istihdam oluşturması nedeniyle de Tokatlı hanımların gözbebeği haline geldi. Şehrimizde şuana kadar üç tane açmıştık. Dördüncüsünü de TOKİ Bölgesinde hazırlıyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



