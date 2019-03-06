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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Eroğlu'dan çat kapı ziyaret

Başkan Eroğlu'dan çat kapı ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun seçim aracı ile çat kapı programına katılması

Allah 

-Başkan Eroğlu'nun çat kapı ziyaretleri
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erenler Mahallesinde çat kapı ziyaretlerde bulundu. Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kadın Kolları üyeleri ile birlikte çat kapı ziyaretlerde bulundu. Seçim irtibat bürosu önünden minibüse binen Başkan Eroğlu, Erenler Mahallesinde düzenlenen çat kapı ziyaret programlarına katıldı.
Vatandaşları ziyaret ederek sohbet eden Başkan Eroğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Başkan Eroğlu, çat kapı ziyaretlerine Erenler Mahallesinden başladıklarını ifade ederek,"Maşallah insanlarımızın yüzü gülüyor. Çat kapı ziyaretlerimizde desteklerini istedik. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Evlere hanelere girip selam vereceğiz. Mahalle sakinlerini dinleyeceğiz önerilerini alacağız ve daha güzel bir şehri onlarla beraber yapmış olacağız. Kadın kolları başkanımız başta olmak üzere kadın kolları üyeleri asıl işin kahramanı onlar. Rabbim hepsinden razı olsun. Kadın kollarımızdan oluşan 10 ekip mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
(Nİ-UY-
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