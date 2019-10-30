Başkan Eroğlu, başarıya giden yolu anlattı Haberi

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptıkları hizmetlerde vatandaşların taleplerimi ön planda tuttuklarını ifade ederek, “Bizim o mahalleye ne yapacağımızdan ziyade mahalleli bizden ne istiyor ona göre yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara yön vermemiz lazım. Başarının da altıda yatan bence budur” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ve muhtarların öncülüğünde mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, 2020 yılı için yapılacak çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiriyor. Seçimlerden sonra hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Eroğlu, “Bizde hizmette aralık olmaz, hız kesmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimizdeki eksikleri yerinde tespit etmek, halkımızın isteklerini taleplerini dinlemek hem de mahallelerde 2020 yılında yapacağımız çalışmaları istişare etmek için halk buluşmaları düzenliyoruz. Yaklaşık 1.5 aylık sürede 42 mahallemizde giderek bu buluşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yaptığımız her işte vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli. Yapılacak her hizmeti halkımızın bizden istemesi çok önemli. Yani bizim o mahalleye ne yapacağımızdan ziyade mahalleli bizden ne istiyor ona göre yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara yön vermemiz lazım. Başarının da altıda yatan bence budur. Yani herhangi bir hizmet yapacağımız zaman ‘vatandaş ne der?’ bu soruyu sorup aldığınız cevaba göre hizmet üretmek siyasetteki başarının felsefesidir. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(Nİ-



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