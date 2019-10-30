Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Eroğlu, başarıya giden yolu anlattı Haberi

Başkan Eroğlu, başarıya giden yolu anlattı Haberi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun mahalle buluşmalarından detay

Efes Felsefe Uttu 

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptıkları hizmetlerde vatandaşların taleplerimi ön planda tuttuklarını ifade ederek, “Bizim o mahalleye ne yapacağımızdan ziyade mahalleli bizden ne istiyor ona göre yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara yön vermemiz lazım. Başarının da altıda yatan bence budur” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ve muhtarların öncülüğünde mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, 2020 yılı için yapılacak çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiriyor. Seçimlerden sonra hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Eroğlu, “Bizde hizmette aralık olmaz, hız kesmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimizdeki eksikleri yerinde tespit etmek, halkımızın isteklerini taleplerini dinlemek hem de mahallelerde 2020 yılında yapacağımız çalışmaları istişare etmek için halk buluşmaları düzenliyoruz. Yaklaşık 1.5 aylık sürede 42 mahallemizde giderek bu buluşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yaptığımız her işte vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli. Yapılacak her hizmeti halkımızın bizden istemesi çok önemli. Yani bizim o mahalleye ne yapacağımızdan ziyade mahalleli bizden ne istiyor ona göre yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara yön vermemiz lazım. Başarının da altıda yatan bence budur. Yani herhangi bir hizmet yapacağımız zaman ‘vatandaş ne der?’ bu soruyu sorup aldığınız cevaba göre hizmet üretmek siyasetteki başarının felsefesidir. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
(Nİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı