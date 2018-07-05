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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Ergül: 'Sinop'ta bu sene turizm zayıf” Haberi

Başkan Ergül: 'Sinop'ta bu sene turizm zayıf” Haberi

SINOP HAVADAN GORUNUM

Allah 

-BELEDIYE BASKANI BAKI ERGUL ACIKLAMALARI
-SINOP HAVADAN GORUNUM

( SİNOP ) Başkan Ergül: "Sinop'ta bu sene turizm zayıf” SİNOP

- Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, 2018 yaz dönemi Sinop turizmini değerlendirerek, "Geçmiş yıllara göre turizm biraz zayıf" dedi.
Başkan Ergül, geçen senelere göre 2018 yaz dönemi ayının turizmini zayıf gördüğünü belirterek, ”Sinop'ta bu sene geçmiş yıllara göre turizm biraz zayıf. Bunun tabii çeşitleri etkenleri olabilir. Seçim geçirdik. Bunun etkenleri olabilir. Üniversite sınavları. Bunun etkenleri olabilir. Bayram. Bunlardan bir tanesi olabilir. İnşallah bundan sonraki dönemlerde Sinop turizmi canlanır. Sinoplular da turizmden daha çok faydalanırlar. Belediye olarak hazır mısınız dersek, biz hazırız. Temizlik ekibimizle, araçlarımızla. Bizim en ufak bir eksiğimiz yok. Gelsinler biz gereğini yaparız” diye konuştu.

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