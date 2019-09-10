Başkan Erdem öğrencilerin heyecanını paylaştı



- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okulları ziyaret ederek, okula yeni başlayan minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Çocuklara küçük armağanlar veren Başkan Erdem, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle okulları ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birinci sınıf öğrencilerine kalem kutusu armağan ederek, ilk gün heyecanlarına ortak oldu. Başkan Yardımcıları ile birlikte Nilüfer’de bulunan devlet okullarını ziyaret eden Başkan Erdem, eğitim hayatına yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine, içinde kırtasiye malzemeleri bulunan kalem kutusu armağan etti. Kayapa İlkokulu ve Ortaokulu, Tahtalı İlkokulu ve Canaydın İlkokulu’na giden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, heyecanı gözlerinden okunan minik öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Erdem, “Okullara gidince eğitim-öğretimin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun tekrar farkına varıyoruz. Şimdiden tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Eğitim öğretim yılını kutluyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Nilüfer Belediyesi olarak eğitim hayatımız için olanaklarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız” dedi.

Bu yıl Nilüfer’de bulunan devlet okullarındaki 6 bini aşkın birinci sınıf öğrencisine, içinde kırtasiye malzemesi bulunan kalem kutuları armağan edecek olan Nilüfer Belediyesi, ayrıca maddi durumu kötü olan 400 civarında öğrenciye de daha geniş kapsamlı kırtasiye yardımında bulunuyor.

