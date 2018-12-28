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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkan Dündar karda aç kalan köpekleri elleriyle besledi

Başkan Dündar karda aç kalan köpekleri elleriyle besledi

Dağ yolu ve karla kaplı orman

Yazla Köpek Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Ekiplerin mama dağıtması
-Başkanın köpekleri beslemesi
-Köpeklerden detaylar.

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediyesi, Uludağ’daki sahipsiz hayvanların kar sebebiyle aç kalmaması için yol kenarlarına mama bıraktı. Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ekiplere katılarak köpekleri elleriyle besledi. Uludağ’da devam eden yoğun kar yağışı en çok bölgedeki sahipsiz hayvanları etkiledi. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdâdına yetişen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolunda aç kalan köpeklere kuru mama bıraktı. Başkan Mustafa Dündar da belediye ekiplerinin çalışmalarına katıldı.
Dündar, yol boyunca gördüğü köpekleri kuru mama ile besledi. Ekipler sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlemek için, kar yerden kalkana kadar yiyecek dağıtmaya devam edecek. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yoğun kar yağışından dolayı beyazla kaplanan bürünen Uludağ’daki sahipsiz köpekler yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu köpeklerin bu hava şartlarında aç kalarak telef olmamaları için Osmangazi Belediyesi olarak düzenli şekilde yol kenarlarına kuru mama bırakıyoruz. Haftanın iki günü belediye ekiplerimiz Uludağ yolu boyunca çeşitli noktalara mamalar bırakıyor. Ayrıca 5 farklı noktada bulunan yem odaklarımız var. Bu yem odakları sayesinde hayvanlar aç kalmıyor. Ekiplerimiz, kış şartlarında hayatta kalmakta zorlanan yaralı ve hasta olan köpekler ile yavruları toplayarak tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’ne götürüyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar, havaların ısınmasının ardından tekrar alındıkları yere bırakılıyor” dedi.
(MŞ)
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