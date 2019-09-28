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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Dündar, askere gidecek gençlerle halay çekti Haberi

Başkan Dündar, askere gidecek gençlerle halay çekti Haberi

Başkanın halay çekmesi. Askere gidecek gençler. Detaylar. Röp.

( BURSA ) -- Osmangazili gençler askere uğurlandı BURSA

Hatıra Fotoğrafı Allah Davul Zurna Kahramanlık Irak 


- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş’ta vatani görevlerine uğurlanan gençlerle halay çekti. Demirtaş bölgesinde önümüzdeki günlerde askere gidecek 40 genç için uğurlama töreni yapıldı. Başkan Dündar da Peygamber ocağına gidecek gençleri yalnız bırakmadı. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Demirtaş Meydanı’nda ilk olarak vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve dualarla başlayan aşure dağıtımının ardından Demirtaş Meydanı’nda toplanan asker adayları, kahramanlık türküleri söyleyip davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da gençlerin oyunlarına eşlik etti. Bu sırada Başkan Dündar’ın yanına gelerek kendine has halay oyunu sergileyen ‘Harika Dayı’ lakaplı Sebahattin Çelenk isimli vatandaş da ilgi odağı oldu. Demirtaş’ta güzel bir geleneği gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Yiğit gençlerimizi vatan nöbetine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimiz, vatani görevlerini hayırlısıyla yerine getirsinler, hizmetlerini layıkıyla yapsınlar. İnşallah, gittikleri gibi sağ salim gelsinler. Rabbim, bütün askerlerimizi ailelerine ve sevdiklerine kavuştursun” dedi.
Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte asker adayı gençlerle tek tek vedalaşırken, hatıra fotoğrafı çektirdi. (MŞ-Y)
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