Başkan Deveci: “Köyde bir kütüphane kurulması çok önemli”

- Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Samsun Şubesi’nin kütüphane açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Köyde bir kütüphane kurulması çok önemli” dedi.

Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından kürsüye çıkan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Samsun Şube Başkanı Mustafa Tufan, buradaki kitapların herkese hitap ettiğini söyleyerek, “Kur’an’ın Türkçesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu her şeyiyle anlatan Nutuk dahil bütün her çeşit kitap var. Biz çocuklarımıza hep şunu söylüyoruz; ‘Evladım kitap oku, ders çalış, ama çocuk ne görürse onu yapıyor. Çocuk gördüğünü yapıyor. Ben kitap okumayı 2005 yılından sonra öğrendim. Oğlumdan öğrendim. Oğlum üniversiteye gitti geldikten sonra bir baktım ki oturuyor, sohbet ediyoruz elinde kitap okuyor. ‘Baba kitap okusana’ diyor. ‘Oğlum gazeteyi okudum ya, baba kitap oku, kitap oku’. Ve ondan sonra kitap okumaya başladım. İyi ki bana kitap okumayı öğretti, destek oldu ona teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kütüphane okulla ilişki kursun” Tufan’dan sonra konuşmasını gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, köyde bir kütüphane kurulmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Deveci, “Bunu geliştirmemiz lazım, ben de düşünüyordum iyi yapmışlar burayı muhtara teslim etmek lazım. Muhtar sürekli burada. Günlük okuyup, akşam okuyup ya da birkaç gün okuyup iade edebileceği bir model bir sistem oluşturmak lazım. Biz de buraya destek verelim özellikle buradaki öğrencilerin okuyabileceği okuması gereken kitaplardan kitaplar oluşturalım bu kütüphaneye teslim edelim. Kütüphane okulla ilişki kursun, öğrenciler gelsinler, alsınlar, okusunlar, iade etsinler” açıklamasında bulundu. “Birlikte kitap okuma aileyi bütün olarak eğitiyor” Başkan Cemil Deveci, çocuğun en iyi terapi olabileceği, çocukla aile arasında iletişim kurabilecek tek etkinliğin birlikte kitap okuma olduğunu işaret ederek, “Birlikte kitap okuma hem çocuğu gelişim döneminde denetliyor hem de anne baba ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendiriyor. Yani aileyi bütün olarak eğitiyor, terapi ediyor. Müthiş bir şey. Burada yaptığımız şey güzel bir şey” ifadelerini kullandı. Deveci’nin espirili bir şekilde, “Buradan bizi dinleyen Taflanlıların her gün bir kitap okumalarını gelip denetleyeceğim. Muhtardan listeye bakacağım. Kim kitap okumuş, okumamış ona göre. Ben belediye başkanıyım, ceza yazma yetkim var. Kitap okumayanlara ceza vereceğiz ona göre” demesi alanda eğlenceli dakikalar yaşanmasını sağladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin konuşmasının ardından Deveci ve protokol üyelerine plaket takdim edildi, kurdele kesimiyle kütüphane açıldı. Başkan Deveci ve beraberindeki heyet kütüphaneyi gezdi ve buradaki kitapları inceledi.



