Başkan Deveci’den Karadeniz’in ilk gıda bankası için dayanışma çağrısı

-Raflardan ve ürünlerden detay

-Başkan Cemil Deveci'nin marketi incelemesi

-Cemil Deveci ile röportaj



( SAMSUN ) SAMSUN



- Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Karadeniz’in ilk gıda bankası için tüm Samsun’dan destek beklediğini söyledi.



Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 29 Ekim’de açılacak olan Karadeniz’in ilk gıda bankası AtaMarket için Samsunlulara dayanışma çağrısında bulundu. Yapılan gıda bağışların gıda bankacılığına özel mevzuat ile vergiden düşülebildiğini hatırlatan Başkan Deveci, “İhtiyaç sahiplerine destek vererek kültürümüze, inancımıza yaraşan dayanışma ve komşuluk hukukunu AtaMarket Gıda Bankası’nda yaşatabiliriz” dedi.

29 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak olan Karadeniz’in ilk gıda bankası AtaMarket’te incelemelerde bulunan Başkan Cemil Deveci, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Deveci, israfı önlemek ve yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan AtaMarket için tüm Samsunlulara dayanışma çağrısında bulundu. Gıda bankacılığının özel bir mevzuata tabi olduğunu belirten Başkan Cemil Deveci, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ekonomik olarak zorluğumuz vardı hem de korona da bu zorluğumuzu artırdı. Atakum, gelir düzeyi yüksek insanların yaşadığı bir kent gibi görünmesine rağmen ihtiyaç sahibi çok sayıda insan var. Ciddi bir dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bunu kurumsal hale getirebilmek için, sürekli hale getirebilmek için, belediyenin denetiminde ve gözetiminde kılabilmek için dünyanın ve ülkemizin başka kentlerinde uygulandığı üzere gıda bankası sistemi oluşturduk” diye konuştu.

“Bir evde ihtiyaç olan her şey bulunacak” Korona virüsü pandemisinin ilk günlerinde Samsun’da ortaya çıkan dayanışma ruhuna bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Deveci, şunları söyledi: “Bu sistemin asıl temeli, özü dayanışma ve yardımlaşma. Bu bizim kültürümüzde var. Ben hemşehrilerimizi gıda bankasıyla ilgili dayanışmaya davet ediyorum. Bir evde ihtiyaç olan her şey burada bulunacak. Hem gıda, hem hijyen malzemeleri. Hemşehrilerimizin gıda bankasına destek olmalarını talep ediyorum. Biz bu süreçte dayanışma içerisinde olabilirsek, komşularımız da bu sürecin zorluklarını daha az hissetmiş olurlar, çocuklarına daha az yansımış olur. Komşuluk hukukunu, dayanışma kültürünü, bize yaraşanı, kültürümüze, inancımıza yaraşanı bu şekilde yaşatmış oluruz. Atakum Belediye Başkanı olarak tüm Samsunlulara dayanışma çağrımı yineliyorum. Gıda bankası, Karadeniz’de tek örnek, ilk örnek. Burada, Samsun’da başarılı bir örnek olarak sergileyebilirsek tüm Türkiye’ye örnek olur diye düşünüyorum.” AtaMarket Gıda Bankası’na nasıl bağış yapılır? AtaMarket’in rafları aracılığıyla Atakum’daki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırseverler, Atakum Belediyesi’nin gıda bankacılığı paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği’ne gıda, temizlik, giyim ve yakacak gibi ürünlerin yanı sıra nakit olarak da bağışta bulunabiliyor. Bağışlar şu şekilde yapılabiliyor: “Bireysel ya da kurumsal olarak ürün bağışı yapmak isteyenler, ürünleri Yenimahalle Mahallesi 3075. Sokak No:17 Atakum/Samsun adresindeki AtaMarket’e ulaştırarak belge karşılığında teslim edebiliyor. Nakdi bağışlar ise Özgür Bölüşüm Derneği’nin Halkbank Atakum Şubesi’nde bulunan TR75 0001 2001 2110 0016 1001 26 IBAN numaralı hesabına havale ya da EFT yoluyla ulaştırılabiliyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ya da kurumlar, ticaretini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, temizlik, giyim ve yakacak gibi ürünleri, Özgür Bölüşüm Derneği’ne, ‘İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır’ ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyor. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10. maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. Bağış süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen kişi ya da kurumlar, Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’nin 444 40 55 numaralı telefonundan Özgür Bölüşüm Derneği yetkililerine ulaşabiliyor.” (ED-SLH-Y)



loading...