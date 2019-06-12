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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Deveci: “Atakum Meclisi örnek olsun” Haberi

Başkan Deveci: “Atakum Meclisi örnek olsun” Haberi

Cemil Deveci konuşma

( SAMSUN ) SAMSUN

Hayvan Hakları Toplantı Darboğaz Sivil Toplum Sokak Hayvanları 


- Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediyenin Samsun esnafına olan borçlarının aynı zamanda kamu zararı olduğunu belirterek, “Türkiye bir darboğazdan geçiyor. Hepimize sorumluluk düşüyor. Hepimiz birbirimizi iyi anlayıp yardımcı olmalıyız. Birbirimize güvenip, bu süreci beraber aşalım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Atakum meclisi de buna örnek olsun” dedi.
Atakum Belediye Meclisi 2019 yılı Haziran ayı 10. birleşimi 1. oturumu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. 16 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, ilgili maddeler oy birliği ile komisyonlara havale edildi. Sokak hayvanlarına özel çalışma Meclis üyeleri tarafından sokak hayvanları ve bazı tehlikeli hayvanlarla ilgili verilen önerinin meclise havalesi için oylamaya sunan Başkan Deveci, “Bu çok hassas bir konu. Meclisimize sunulan katkı için teşekkür ederim. Toplumsal ve ciddi bir sorun. Bununla ilgili komisyonlarımız gerekli çalışmayı yapacaktır. Konunun uzmanları arasında görüş birliği de yok. Barınakların hayvan haklarını koruduğunu söyleyen de bu görüşe katılmayanlar da var. Veteriner hekimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, veterinerlik fakültesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma sürdürebiliriz. Bu can alıcı bir konu, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.
“Esnafı görmezden gelemeyiz” Atakum Belediyesi'ne bağlı işletmelerle ilgili gündem maddesi konusunda meclis üyelerini de bilgilendiren Deveci, “Atakum İmar İnşaat şirketimizin sorunları devam ediyor ve ciddi problemler var. Biz yaz dönemini kurtarabilmek ve bu işletmelerimizi değerlendirebilmek, önceki şirketin piyasaya olan borçlarını yapılandırarak ödeyebilmek için vergi, sigorta borcu olmayan, sermayesinin tamamı yatırılmış bir şirketi belediyemize bağış olarak sizlerin kararıyla kabul ettik. O şirket tescillendi. Bir aydır faaliyetini sürdürüyor. Şirkette yaklaşık 200 kişi çalışıyor. Tüketeceği her şeyi peşin olarak alabiliyor ve kar ediyor. Bir aylık sonuç bu. Önümüzdeki aylarda daha güzel bir tablo ortaya çıkmasını bekliyorum, orayı dikkatle takip ediyorum. Hukuki sorunları olan bir şirketi çalıştırmamak kamu zararı demekti. Bu sadece Atakum Belediyesi değil, Samsun için de önemli. Samsun esnafına önemli ölçüde borcumuz var. Esnafı görmezden gelmek gibi bir durumumuz yok. Kendi borçlarımız için yakınıyorsak da bizden alacağı olan esnafın da borcu var. Türkiye bir darboğazdan geçiyor hepimize sorumluluk düşüyor. Hepimiz birbirimizi iyi anlayıp yardımcı olmalıyız. Birbirimize güvenip, bu süreci beraber aşalım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Atakum meclisi de buna örnek olsun. Meclisimizin böyle bir sorumluluğu da var” diye konuştu.

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