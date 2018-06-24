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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkan Demircan oyunu kullandıktan sonra ' İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır '

Başkan Demircan oyunu kullandıktan sonra ' İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır '

Başkanın konuşması

Allah İran Seçimleri Kullar 

-Başkanın oy kullanması
-Vatandaşlardan görüntüler

( İSTANBUL ) Başkan Demircan oyunu kullandıktan sonra " İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır " - Başkan Demircan Haliç İlkokulu'nda oyunu kullandı- Başkan Demircan:"İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır" İSTANBUL

- Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oyunu kullanmak için Haliç İlkokulu' na geldi. Başkan Demircan oyunu kullandıktan sonra " İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır " dedi.
24 Haziran seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Vatandaşlar oy vermek için belirlenen okullara sabahtan gelirken, oy verme işlemi ise sabah saat 8' de başladı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da oyunu kullanmak için Haliç İlkokulu' na geldi. Saat 10.30' da okula gelen Başkan Demircan, eşi Ferda Demircan ve kızı Zeynep Demircan ile beraber oyunu kullandı. Daha sonrasında vatandaşlarla selamlaşan Demircan, seçimin vatana millete hayırlı olmasını diledi. Başkan Demircan oyunu kullandıktan sonra eşi ve kızı ile beraber okuldan ayrıldı. Geleceğe çok daha iyi hazırlanacağımız bir Türkiye temennisinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan; " Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır ve geleceğe çok daha iyi hazırlanacağımız bir Türkiye’ye uyanırız diye düşünüyorum. Memleketimiz için bölgemiz için coğrafyamız için hayırlar, uğurlar getirsin inşallah diyorum " dedi.

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