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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Demir: “Gece gündüz, 7/24 milletimizin hizmetindeyiz”

Başkan Demir: “Gece gündüz, 7/24 milletimizin hizmetindeyiz”

Toplantıdan detay

Alışkanlık Hakkaniyet Toplantı Senkronizasyon Kabiliyet 

-Başkan Demir'in konuşması

( SAMSUN ) SAMSUN

- AK Parti Samsun 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gece gündüz, 7 gün 24 saat milletimizin hizmetindeyiz” dedi.
AK Parti Samsun 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu’nun konuşmasıyla devam etti. Daha sonra söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, gündemi değerlendirdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de göreve geldiği zamandan bu zamana kadar yapılan hizmetlerden bahsederek, gelecek projeler hakkında bilgiler verdi. “Gece gündüz, 7/24 milletimizin hizmetindeyiz” Samsun’un gelişmesinden rahatsız olanların olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’de olduğu gibi Samsun’un da bu kutlu yürüyüşünden rahatsızlık duyanlar var. Bir kısım insanlar belli kaygılarla küçücük küçücük duygu ve beklentilerin yerine gelmediğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aslında Samsun’u her alanda çok iyi bir yere götüreceğimizi tamamı biliyor. Eski alışkanlıklardan kaynaklanan bir kısım beklentiler var, onların gerçekleşme ihtimali olmaması gereken beklentiler gördükçe bir kısım insanlar belli şeyleri kullanma yoluna giriyorlar. Girmeye devam etsinler. Siyasette benim gördüğüm bir şey var. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, halkımız kendine hizmet edeni tanır ve tarif eder. Siyasette hizmet edecek olan tüm arkadaşlarımızın, hepimizin en büyük gücü budur. Ne anlatırsa anlatsınlar. Bizim halkımızla bir arada olma gücümüz Allah’ın izniyle hepsinin önüne geçecektir. Aldığı hizmeti, kendisine duyulan saygıyı, hakkı, hakkaniyeti gördükçe, yaşadıkça o işi geçeceksiniz. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Gece gündüz, 7/24 bu milletimizin hizmetindeyiz. İlçe başkanlarımızla da çok iyi bir senkronizasyon kurduk. Olmayan bir şeyi yapmayacağız. Mevcut, imkan, kabiliyet ve potansiyelleri çok çalışarak, çok çalışarak ve çok çalışarak insanımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.
Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

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