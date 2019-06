Başkan Dağdelen: “Tahriklerin hiç birisine gelmeyeceğiz” Haberi

-Başkan Dağdelen röportaj

( KIRIKKALE )- Keskin’de oy verme işlemi devam ediyor KIRIKKALE



Keskin ilçesinde eğitim kurumlarında kurulu olan sandıkları gezen AK Parti Kırıkkale İl başkanı Dağdelen, "2 Haziran'da Keksin seçimi yenileniyor. 31 Mart'ta yapılan seçimde devletin vasi atamış olduğu engellilerin seçim sonucunu etkileyecek ölçüde oy kullanmalarından ötürü Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla seçim iptal edilmişti. Her şeyden önce Keskinimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Keskin ilçesinde eğitim kurumlarında kurulu olan sandıkları gezen AK Parti Kırıkkale İl başkanı Dağdelen, “2 Haziran’da Keksin seçimi yenileniyor. 31 Mart’ta yapılan seçimde devletin vasi atamış olduğu engellilerin seçim sonucunu etkileyecek ölçüde oy kullanmalarından ötürü Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla seçim iptal edilmişti. Her şeyden önce Keskinimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Sandıklardaki çıkan olaylarla ilgili açıklamasını sürdüren Dağdelen, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Ramazan’ı Şerifinde tabii ona hürmeten siyasete ve demokrasiye olan saygımızdan dolayı bu tahriklerin hiç birisine gelmeyeceğiz. Güzel bir seçim atmosferi oluyor. Biz bunu temin etmeye çalışıyoruz. Özveride bulunuyoruz. Herkesi daha fazla samimi olamaya davet ediyoruz bu süreç içerisinde. Ama sabahtan beri karşılaşmış olduğumuz hadiselere baktığımızda işte böyle hoş olmayan hadiseler oldu. Takipteyiz, takip ediyoruz. Ortamı germeden tabi. Her şeyden önce seçim güvenliğini ve güvenli bir seçim olması herkesin arzu ettiği bir şey. Biz bunu istiyoruz, bunun temini içinde ellimizden geleni yapıyoruz. Kendi üzerimize düşen vazifeyi de gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin İlçesinde oy verme işleminde seçmenlerin yoğun olduğu gözlemdi.