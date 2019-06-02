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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Dağdelen: “Tahriklerin hiç birisine gelmeyeceğiz”

Başkan Dağdelen: “Tahriklerin hiç birisine gelmeyeceğiz”

Başkan Dağdelen sandıkları gezerken

Atmosfer Belediye Başkanlığı 

-Başkan Dağdelen röportaj
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-Not: Görüntüsü geçildi

( KIRIKKALE )- Keskin’de oy verme işlemi devam ediyor KIRIKKALE

- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Ramazan’ı Şerifinde tabii ona hürmeten siyasete ve demokrasiye olan saygımızdan dolayı bu tahriklerin hiç birisine gelmeyeceğiz. Güzel bir seçim atmosferi oluyor. Biz bunu temin etmeye çalışıyoruz. Özveride bulunuyoruz. Herkesi daha fazla samimi olamaya davet ediyoruz, bu süreç içerisinde” dedi.
Keskin ilçesinde eğitim kurumlarında kurulu olan sandıkları gezen AK Parti Kırıkkale İl başkanı Dağdelen, “2 Haziran’da Keksin seçimi yenileniyor. 31 Mart’ta yapılan seçimde devletin vasi atamış olduğu engellilerin seçim sonucunu etkileyecek ölçüde oy kullanmalarından ötürü Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla seçim iptal edilmişti. Her şeyden önce Keskinimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Sandıklardaki çıkan olaylarla ilgili açıklamasını sürdüren Dağdelen, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Ramazan’ı Şerifinde tabii ona hürmeten siyasete ve demokrasiye olan saygımızdan dolayı bu tahriklerin hiç birisine gelmeyeceğiz. Güzel bir seçim atmosferi oluyor. Biz bunu temin etmeye çalışıyoruz. Özveride bulunuyoruz. Herkesi daha fazla samimi olamaya davet ediyoruz bu süreç içerisinde. Ama sabahtan beri karşılaşmış olduğumuz hadiselere baktığımızda işte böyle hoş olmayan hadiseler oldu. Takipteyiz, takip ediyoruz. Ortamı germeden tabi. Her şeyden önce seçim güvenliğini ve güvenli bir seçim olması herkesin arzu ettiği bir şey. Biz bunu istiyoruz, bunun temini içinde ellimizden geleni yapıyoruz. Kendi üzerimize düşen vazifeyi de gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin İlçesinde oy verme işleminde seçmenlerin yoğun olduğu gözlemdi.
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