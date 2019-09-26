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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Çerçioğlu, “Türkiye çapında ilik bağışı kampanyası başlattı” İzle

Başkan Çerçioğlu, “Türkiye çapında ilik bağışı kampanyası başlattı” İzle

Genç kız için çekilen klip

Hastalık Hastane 

--Başkan Çerçioğlu'nun hastane ziyareti
--Çiçek takdimi
--Ebru Çelen ile sohbet
--Arşiv Görüntüler
--Baba kızın fotoğrafları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki Ebru Çelen’i hastanede ziyaret etti. Binlerce vatandaşın ilik ve kan beklediğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, Türkiye çapında bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu ilik nakli bekleyen hastalar için “Hayat oluyoruz” dedi.
Hastanedeki ziyarette Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen’le bir süre sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kendilerine her türlü desteğin verileceğini söyledi.

İlk kez 2017’de şiddetli halsizlikle hastaneye başvurduğunu anlatan Ebru Çelen ise 18 aylık lösemi tedavisinin ardından iyileştiğini belirtti.
Bu süreçte babası da lösemi olan Çelen, yaşadığı üzüntüyle hastalığının nüksettiğini söyledi.

Şu anda babasıyla birlikte ilik beklediklerinin altını çizen Çelen, herkesten ilik nakli için bağışçı olmasını istedi. Çelen “Belki de bu hastalıktan yakınlarınız da etkilenecek. Uygun ilik bizim için hayat demek” diye konuştu.
Şarkı söylemeyi de çok sevdiğini ifade eden Çelen, üniversiteye de hastalığı sebebiyle gidemediğini belirtti.
Kampanya için Kızılay Tır’ı bugün Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda ilik donörü olmak ve kan vermek isteyenlere hizmet vermeye başlayacak. Başkan Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi personeli başta olmak üzere tüm vatandaşlardan başta Ebru Çelen ve babası Yılmaz Çelen olmak üzere ilik nakli bekleyen herkes için donör olmaya çağırdı.
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