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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen’le birlikte Çakırbeyli’yi ziyaret etti

Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen’le birlikte Çakırbeyli’yi ziyaret etti

-Ziyaretten detaylar

( AYDIN ) AYDIN

İsaf Uttu 


- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükeşen, Çakırbeyli'de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na kendi elinden çıkan balmumu Adnan Menderes heykelini de armağan etti. Mahallede Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orçan tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Büyükerşen, mahallelilerle sohbet de etti. Başkan Büyükerşen'i misafir etmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı hakkında da bilgi verdi. Pazarla yüzlerce kadına istihdam sağlandığını anlatan Başkan Çerçioğlu, köy pazarları projesini daha da geliştireceklerini söyledi.

Ziyarette, mahallelilerle birlikte pazarda tezgah açan Satı Kuru da yer aldı. Pazarda kazandıklarıyla çocuklarını okuttuğunu söyleyen Kuru, pazar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Büyükerşen, Başkan Çerçioğlu'nun başarılarının devamını diledi.
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