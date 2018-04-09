-Başkan Çelik'in gençlere aracını tahsis etmesi

-Gençlerin makam aracıyla ayrılması

-Başkan Çelik'in otobüs yolculuğundan görüntü

-Ömer Çelik ile röportaj

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( KAYSERİ -HD) Başkan Çelik'in makam aracını tahsis ettiği öğrenci Ömer Özkan: "Başkanım annemizi, babamızı aratmadı" KAYSERİ



- Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajı’ndaki Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü dönüşünde otobüslerini kaçıran gençlere makam aracını tahsis etti. Makam aracıyla evine kadar gelen Ömer Özkan, "Olmasaydı, orada kalma ihtimalimiz yüksekti. Annemizi, babamızı aratmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajı dönüşünde yol kenarında araç bekleyen Emre Evci ve Ömer Özkan ile karşılaştı. Aracından inerek gençlerle sohbet eden Başkan Çelik gençlerin otobüslerini kaçırdığını öğrenince makam aracını gençlere verdi. Makam aracı ile evlerine kadar gelen Evci ve Özkan bu sayede evlerinden kilometrelerce uzaklıkta bilmedikleri yerde kalmaktan kurtuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkürlerini ileten Özkan; "Sarımsaklı Barajı civarında iki arkadaşımla otobüsü bulamamıştık. Bizi başkanımızgördü, sağ olsun. Annemizi, babamızı aratmadı başkanımız. Bize makam arabamızı teslim etti, evimize onunla geldik. Olmasaydı, orada kalma ihtimalimiz yüksekti, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Makam aracını gençlere tahsis eden Başkan Çelik de vatandaşlarla birlikte belediye otobüsü ile kent merkezine geldi.

