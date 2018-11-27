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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Başkan Bozbey: 'Öğretmenlik en kutsal meslek'

Başkan Bozbey: 'Öğretmenlik en kutsal meslek'

Başkan Bozbey'in konuşması

Duygusal Zeka Silahlı Saldırı Öğretmenler Öğretmenler Günü Öğrenci Velisi 

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( BURSA ) Başkan Bozbey: "Öğretmenlik en kutsal meslek" BURSA

- Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki özel bir okulu ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Bozbey, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Bozbey, “Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun izinden yürüyen bütün öğretmenleri saygıyla selamlıyorum. Çocuklarımızın bilgili olması, akademik başarısı çok önemli ama bunun yanında esas olarak onların iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, iyi bir insan olması önemli. Öğretmenlerimizle birlikte bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunları yaptığınıza inanıyoruz. Kültürel, sanatsal, sportif aynı zamanda da sosyal projelerle onların duygusal zekalarını yükselterek bunu sağlayabileceğimize inanıyoruz” dedi.
Başkan Bozbey daha sonra öğretmenler günü anısına yazar Sevgi Soysal’ın ‘Tutkulu Perçem’ adlı kitabını armağan etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan ise 2018 Nisan ayında okulda öğrenci velisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kızılcıklı Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okul Müdürü Tülay Taş'ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
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