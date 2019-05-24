-Fayton görüntüleri(arşiv)



( ANTALYA ) Başkan Böcek:"10 Haziran'da faytona son" ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "10 Haziran itibariyle Antalya'da fayton faaliyetinin durduruması kararı aldık" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basın mensuplarıyla basın toplantısında bir araya geldi. Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Böcek, kent merkezinde bulunan faytonlara ilişkin alınan kararı açıkladı.

Böcek, "Antalya'mız hepimizin tarif ettiği gibi Türk turizminin, tarımın, ticaretin başkenti. Burada bazı kararlar almak görevimizdir, Antalya'da yaşamanın bir de sorumluluğu vardır. Bizler Antalya'mızın her alanda 19 ilçesi ve 913 mahallesinde kendimizi görevli görüyoruz, bütün sorumlulukları bilerek aday olduk. Bu kapsamda meclis üyesi arkadaşlarımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerinde bulundu. "Belediyede istihdam edilecekler" Bütün vatandaşların da esnafların sorunlarının olduğu ve altlarında yaşama hakkının olduğu faytonlarla ilgili olağanüstü UKOME toplantısı yapıldığını belirten Böcek, "Toplantıda tüm kurum ve kuruluşlarımıza beraber 10 Haziran itibariyle Antalya'mızda fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararını almış bulunuyoruz. Ben UKOME de görev yapan tüm arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Onların asfalt üzerinde yaşamına bile aykırı olan bu faytonlarla ilgili bu kararı aldık ve 10 Haziran itibariyle son verildi.

Antalyamızda 4 Alanya'da 1 Manavgat'ta olmak üzere 20 fayton işi ile uğraşan kardeşlerimiz vardı, onlarla ilgili bir hafta önce toplantı yapıldı ve onları mağdur etmeyeceğimizi Antalya Büyükşehir Belediyesinde kendilerini istihdam edeceğimizi belirttik, hakları ile ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız" diye açıkladı.

Böcek, fayton sahiplerinin kendilerinin veya ailelerinden birinin belediyede istihdam edileceğini atların ise hayvanat bahçesinde bulundurulacağını belirtti.

Böcek bu kararın diğer illere de örnek olmasını temenni etti. "Atatürk anıtı yapılacak" Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Böcek, Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin belediyeye getirildiğini anımsatarak, belediyeye Atatürk Anıtı yapılmasıyla ilgili de bir çalışma olduğunu kaydetti.

Böcek, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm vatandaşların emrindeyim" ifadelerinde bulundu.

