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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkan Beyoğlu, çocukları kendi eliyle giydirdi

Başkan Beyoğlu, çocukları kendi eliyle giydirdi

Mağazanın tabelası

Sosyal Belediyecilik Gıda Yardımı Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Giyim Mağazası 

-Mağazanın içerisinde görüntü
-Beyoğlu’nun mağazaya gelişi
-Ailelerin Beyoğlu’nu alkışlayarak karşılaması
-Beyoğlu’nun çocuklarla ilgilenmesi
-Beyoğlu’nun çocuklara elbise dağıtıp giydirmesi
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyim yardımı yapıldı. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kendi eliyle giydirdi. Bağlar Belediyesi, Diyarbakır’da yoksullukla mücadele amacıyla geliştirdiği projelerinden biri olan Günışığı Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası, dar gelirli ailelere yardımlarını sürdürüyor. Her altı ayda bir ücretsiz sunulan hizmet ile birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Günışığı her yıl 3 binin üzerinde aileye yardım ederken, Ramazan ayı münasebetiyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mağazaya gelerek çocuklara giysi dağıtıp, kendi eliyle çocukların elbise ve ayakkabılarını giydirdi. Günışığı Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası’nın girişinde çocuklar ve aileleri tarafından zılgıtlarla karşılanan Başkan Beyoğlu, daha sonra mağazanın olduğu bölüme geçerek çocuklara giysi dağıttı.
Çocukların elbise ve ayakkabılarını kendi eliyle giydiren Başkan Beyoğlu, belediyeyi devraldıkları günden bu yana Bağlar halkının yardımına koştuklarını söyledi.

Burada ciddi bir sosyal belediyecilik yapacaklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, "Ramazan ayından itibaren 20 bin yoksul evimize gıda yardımında bulunuyoruz. Ayrıca fakir ve yetim çocuklarımızı giydiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz Bağlar Belediyemizin giyim mağazasıdır. Gerek ayakkabı gerekse elbise olsun çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımız ve güzel etkinliklerimiz devam edecektir Ramazan ayı boyunca. Hedefimiz Bağlar halkına hizmet edip sosyal belediyecilik götürmektir. Hedefimiz burada bin çocuğu giydirmektir” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından elbiselerini alan çocuklar Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek evlerine döndü.
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