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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Ayhan: “Bir sonraki turizm sezonuna daha iyi şekilde hazırlanacağız”

Başkan Ayhan: “Bir sonraki turizm sezonuna daha iyi şekilde hazırlanacağız”

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Turizm Sezonu Enflasyon 

-SİNOP BELEDİYE BAŞKANI BARIŞ AYHAN AÇIKLAMALARI
-DETAYLAR

( SİNOP -ÖZEL) SİNOP

- Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, bir sonraki turizm sezonuna Sinop’u daha iyi şekilde hazırlayacaklarını söyledi.

Sinop’un yaz turizm sezonunu değerlendiren Başkan Ayhan, bu seneki kaybı seneye telafi etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Henüz turizmci arkadaşlarımızla oturup istatistik üzerinden, rakamlar üzerinden henüz bir çalışma yapmadık. Sezonumuzu daha yeni kapattık. Ama sanıyorum ki turizmci arkadaşlarımız bu sene geçmiş seneye göre biraz daha düşük bir turizm sezonu geçirdiğimizi düşünüyorlar. Tabii ki bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi de ülkemizin içinden geçmiş olduğu ekonomik sıkıntılar. Maalesef insanların gelirindeki azalmalar, enflasyon oranlarındaki yükselmeler. Bunlar insanların bu sezon için tatil tercihlerini belki de bir sonraki seneye erteleme ihtiyacı duydular. Bu konuları oturup konuşacağız. Sezonu değerlendirmeye alacağız. Bir sonraki turizm sezonuna Sinop'u daha iyi şekilde hazırlayacağız. Umuyorum ki bu seneki kaybımızı önümüzdeki yıl telafi etmiş olacağız" dedi.

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