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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkan Arslan’a coşkulu karşılama

Başkan Arslan’a coşkulu karşılama

Yolda halaydan görüntü

Alabalık Kışla 

-Başkanı karşılamadan görüntü
-Ak Parti binasından görüntü
-Röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, partililer ve halk tarafından coşkuyla karşılandı. AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Arslan, Beşatlı köyü mevkiinde coşkulu bir şekilde karşılandı. Ankara’dan havayolu ile Van’a gelen, ardından karayoluyla Yüksekova’ya geçen Arslan’ı yüzlerce kişi karşıladı. Yeni başkan Arslan’ı karşılamaya gelen halk, üşümemek için Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Bir süre sonra gelen Arslan, alkışlar eşliğinde karşılandı. Kalabalık konvoy eşliğinde parti binasına gelen Arslan, burada tebrikleri kabul etti. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Arslan, “Allah’ın izniyle bu yoğunluk bizim ne kadar çalışacağımızın bir kanıtıdır ve bunun farkındayız. Biz zorlukları görerek bu göreve geldik. Allah’ın izniyle bütün gönüllere dokunacağız. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çizgide hizmete dayalı bir siyaset yapacağız. Yüksekova için çalışmanın tam zamanı, herkese teşekkür ederim” dedi.

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