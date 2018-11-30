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( BURSA ) Başkan Alinur Aktaş açıkladı: "Acemler düğümü 500 milyonluk yatırımla çözülür" BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 950 yataklı hastanenin de faaliyete geçmesiyle Acemler ve Dikkaldırım bölgesindeki trafik yoğunluğunun daha da artacağını hatırlatarak, stadyum çevresindeki kamulaştırmalar, viyadük ve bağlantı yolları ile birlikte bölgeye en az 500 milyon TL’lik yatırım yapılması gerektiğini söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bereket sofrası etkinliği kapsamında bu sabah Dikkaldırım Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını Hicret Camii’nde kılan Başkan Aktaş, sabah kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Kahvaltının ardından Başkan Aktaş’a sorunlarını aktaran vatandaşlar, en çok özellikle maç günleri alkol alan taraftarların neden olduğu rahatsızlıklardan yakındı. Doğrudan Büyükşehir hizmet alanına girmeyen şikayetlerin giderilmesi noktasında gerekli temaslarda bulunacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, bölgede devam eden viyadük ve bağlantı yolu çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. 500 milyonluk yatırım Stadyum ve acemler bölgesinde devam eden ve yapılması planlanan projeleri harita üzerinde anlatan Başkan Aktaş, stadyumun oturduğu alanın Gençlik Spor Bakanlığı’na ait olduğunu çevresinde ise en az 300 milyon TL’lik daha kamulaştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi. Maç günleri yaşanan trafik yoğunluğuna da değinen Başkan Aktaş, “Maçlar iki haftada bir oynanıyor. Yapılmış bir şeye niye yapıldı anlamında söylemiyorum. Kim ne yaptığıysa Allah razı olsun. Lakin 950 yataklı hastanenin de açıldığını düşünün. Hastanede 7 gün 24 saat hareket olacak. Gerçi stadyumun gibi bir yükü olmaz. Hastanede daha düzenli bir sirkülasyon söz konusu. Stadyumda aynı anda 30-40 bin kişi dağıtılıyor. Bu bölgeye rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Viyadük yapıyoruz. 11 Eylül Bulvarına, İzmir yoluna bağlantısı olacak. Burayı çok alternatifli olabilecek hale getirmemiz gerekiyor. Mevcut genişliklerle, mevcut yollarla bu problemi aşmamız mümkün değil. Samimi olarak söylüyorum, en önemli ödevlerimizden bir tanesi burası. Ancak dert büyük. Şu haliyle yollar ve kamulaştırmalar dahil burayı halletmenin maliyeti 500 milyon lira. Ancak takdir edersiniz ki Bursa sadece Acemler’den ibaret değil. Yenişehir’in Terziler’den Keles Kıranışıklar’dan da sorumluyuz. Bu noktada seri adım atmamız lazım. Tecrübelerimiz var. Bursa’yı daha yaşanabilir hale getirmek adına hamlelerimiz olacak. Bu noktada vatandaşımızın duasına mazhar olmak istiyoruz başka da bir hesabımız yok” diye konuştu.

Zihinsel dönüşüme ihtiyaç var Bursa’da 5 katlı binaların yıkılarak yerine 12 katlı binalar yapılmasının beraberinde yoğunluğu artırdığını hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa’nın önce sosyal ve zihinsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bunu bir örnekle anlatan Başkan Aktaş, “Şimdi hep birlikte bir hayal kuralım. 3 milyonluk Bursa’da herkesi Balıkesir ve Manisa’ya taşıyalım. Yeni bir Bursa kuralım ve ertesi sabah herkesi getirip, yeniden yerleştirelim. İnanın sorunların sadece yüzde 10 - yüzde 15’ini çözebiliriz. Çünkü daha evler dağıtılırken bile kavga çıkar. Biri der ki ben üçüncü kattaydım, şimdi birinci kat geldi. Biri der ki benim evim güney görüyordu şimdi görmüyor. Bu nedenle bizim öncelikle sosyal ve zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bu noktada şehri büyütmek için planlarımızda revizeler yapıyoruz. Ancak yol haritanız varsa, öngörünüz, planınız varsa muvaffak olursunuz” dedi.



