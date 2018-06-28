Başkan Albayrak: 'Tekirdağ'da son yıllarda karşılaştığımız en yüksek yağıştı' - TEKİRDAĞ
Başkan Albayrak: " Tekirdağ 'da son yıllarda karşılaştığımız en yüksek yağıştı" - TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile röportaj Tekirdağ 'daki sağanak - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: - " Tekirdağ 'da son yıllarda karşılaştığımız en yüksek yağıştı. Sabaha kadar da ortaya çıkan küçük çaplı olumsuzluklar halledildi"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, dün akşamki yağışta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, " Tekirdağ 'da son yıllarda karşılaştığımız en yüksek yağıştı. Sabaha kadar da ortaya çıkan küçük çaplı olumsuzluklar halledildi." dedi. Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü sağanakta Tekirdağ 'da kilometrekareye yarım saatte 51 kilogram yağış düştüğünü söyledi.
Yağışın il genelinde etkili olduğunu ifade eden Albayrak, "Dün akşam saat 9'dan itibaren Tekirdağ genelinde kuvvetli bir yağışla karşılaştık. Saat 21.00'de başlayan yağış Şarköy tarafından geldi ve merkezde en yüksek seviyeye ulaştı. Yarım saat içerisinde kilometrekareye 51 kilogram yağış düştü. Bu Tekirdağ 'da son yıllarda karşılaştığımız en yüksek yağıştı. Süleymanpaşa ilçesinin Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Mahallesi, Hükümet Caddesi ve sahil yolundaki su birikintileri yapmış olduğumuz alt yapı alt yapı çalışmaları nedeniyle olumsuzluğa yol açmadı." diye konuştu. Albayrak, ekiplerin yaşanan olaylara anında müdahale etmek için sahada olduğunu belirterek, " Tekirdağ genelinde tamamladığımız alt yapı çalışmalarının ne kadar sağlıklı olduğunu bu yağış sonunda gördük. Altyapı çalışmalarının iyi sonuçlarını aldık. Hiçbir sel baskını ve can kaybıyla karşılaşmadık. Süleymanpaşa ilçesinde bazı yerlerde evlerde su baskınları oldu. Onlara da bütün ekiplerimiz anında müdahale etti." ifadelerini kullandı.Yapılan alt yapı çalışmaları sonucu olası felaketlerin önüne geçildiğini dile getiren Albayrak şunları kaydetti:"Hem TESKİ'nin ekipleri, itfaiye ekipleri ve fen işleri müdürlüğü ekipleri kriz masasının yönlendirmiş olduğu çalışma şekline göre hareket etti. Sabaha kadar da ortaya çıkan küçük çaplı olumsuzluklar halledildi. Tekrar böyle olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyorum. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği ama bu kadar şiddetli olmayacağı tahmin ediliyor. Her duruma karşı ekiplerimiz hazır bekliyor. Vatandaşlarımız yaşanacak olumsuzluklara karşı ALO 153 ihbar hattı ile ALO 185 TESKİ ihbar hattını arayıp yardım isteyebilir."