Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Aktaş’tan Dündar’a ziyaret

Başkan Aktaş’tan Dündar’a ziyaret

Ziyaretten görüntü

Allah 

-Konuşmalar

( BURSA )- Aktaş: “Hedefimiz şehrimizi yaşanabilir kılmak”- Dündar: “Bursa için birlikte çalışıyoruz” BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aktaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında kendisini tebrik için ziyaret eden Başkan Dündar’a iâde-i ziyarette bulundu. Dündar’ı üçüncü döneminden dolayı tebrik eden Aktaş, hep birlikte daha güzel bir Bursa için çalışacaklarını belirtti.
Bursa nüfusunun üçte birinin Osmangazi’de yaşadığına dikkat çeken Aktaş, “Osmangazi, Bursa ile özdeşleşmiş bir ilçemiz. Ulucami, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Tophane, Kültürpark gibi önemli merkezleri içinde barındırıyor. Mustafa başkanımızın Osmangazi için önemli ve özel çalışmaları var. Bu projelerle ilgili konuştuk. Büyükşehir ve Osmangazi Belediye iş birliğiyle ortak yapacağız işler var. Nihayetinde maksadımız Osmangazi ve bütün Bursa’yı yaşanabilir kılmak. Bu konuda bizlere yetki ve sorumluluğu tevdî eden bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, onların güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.
Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Osmangazi olarak, Bursa’ya yapılan hizmetlerin daha net bir şekilde ortaya çıktığı ilçeyiz. Şehrimiz için Büyükşehir ve Osmangazi Belediyeleri olarak birlikte yapacağımız çalışmalar önem arz ediyor. Dolayısıyla bizler de çalışmalarımızı bu bilinçle, koordinasyon içerisinde hemşehrilerimize hizmet olarak sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Rabbim hepimize muvaffakiyetler versin” ifadelerini kullandı. Dündar, Osmangazi Meydanı Projesi’nin maketi üzerinde de bilgiler aktardığı Aktaş’a Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı