Başkan Aktaş taksicilerden Bursa’yı dinledi

-Taksicilerden görüntü

-Başkanın konuşması



( BURSA ) BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hüdavendigâr Mahallesi’nde hizmet veren Sigorta Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti. Taksicilerin şehirle alâkalı görüşlerini dinleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın katma değerini artırmak istediklerini söyledi Bursa’nın meselelerine çözüm olacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Sigorta Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Şehre yönelik sıkıntılara hakim olan taksicilerin görüşlerini dinleyen Başkan Aktaş, şehre dair her fikre önem verdiklerini vurguladı. Bursa’nın 17 ilçe 1058 mahallesinin yanında, her geçen gün artan nüfusla beraber oldukça büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, yapılan ve devam eden çalışmalarla Bursa’nın daha da rahatlayacağını söyledi.



Yüksek teknolojili sanayi ile beraber turizmi öncelikli hâle getirdiklerini dile getiren Aktaş, “Taksi durağımızı ziyaret ederek esnafımızla sohbet ettik. Onların meselelerini, sıkıntılarını, beklentilerini istişâre ettik. Bursa bütün katmanlarıyla ve sahip olduklarıyla birlikte çok önemli bir değer. İnşallah yeni yapılacak yatırımlar ve yapılacak çalışmalarla bir yandan ulaşımda rahatlama sağlarken, bir yandan da şehrin katma değerini artırmak istiyoruz. Bursa için her kesimin fikrini alıyoruz. Aldığımız bu fikirleri önemsiyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş’ı sıcak bir şekilde ağırlayan taksi durağı esnafı da samimi sohbetinden dolayı Başkan’a teşekkür ederek, şehre dair intibalarını aktardı. (MŞ)