Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Aktaş, İznikli muhtarları dinledi

Başkan Aktaş, İznikli muhtarları dinledi

Alinur Aktaş konuşma

Ortak Akıl Toplantı Erimli 

-toplantıdan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Muhtarlar Buluşmaları’ programı kapsamında bu kez İznikli muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Aktaş, kaynakları maksimum verimli kullanarak, İznik’in tüm mahallelerini daha yaşanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Katılımcı yönetim anlayışı kapsamında zaman zaman toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip, istişare toplantıları yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor” başlığıyla gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşmaları’ kapsamında Büyükorhan ve Harmancık’ın ardından İznik’te muhtarlarla bir araya geldi. Göl kıyısında kayıkhanede düzenlenen etkinliğe İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da katıldı.
Toplantıda muhtarlara tek tek söz hakkı veren Başkan Aktaş, ulaşımdan altyapıya, halı sahadan düğün salonuna kadar gelen tüm talepleri not aldı. Öncelik sırası Taleplerin sınırsız ancak kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Tabii ki Büyükşehir Belediyesi olarak sınırsız bir bütçeye sahip değiliz. Bunun için önceliklerimizi doğru belirlemeliyiz. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı işler var, ilçe belediyesinin yapacağı işler var. Doğru planlama yapmak için bu tür toplantılarda bir araya geliyoruz. Ulaşım ve altyapı olmazsa olmazımız. İznik sahip olduğu değerleriyle bizim için ayrı bir öneme sahip. İznik’i daha iyi bir geleceğe taşıyabilirsek ne mutlu bize” dedi.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da ilçelerine verdikleri önem nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Başkan Aktaş, muhtarlar buluşmasının ardından İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret etti.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı